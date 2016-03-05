ورود «اسماعیل ولد الشیخ» به ریاض برای مذاکره با «منصور هادی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، یک منبع دولتی یمن گفت: «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در راستای تلاش های جهانی برای حل بحران این کشور، امروز شنبه برای دیدار با منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن و هیات مذاکره کننده وارد ریاض پایتخت عربستان شد.

بر اساس این گزارش ولد الشیخ که از نیویورک به ریاض رفته، با منصور هادی و رهبران احزاب مختلف یمن در خصوص مستلزمات دور سوم مذاکرات با حوثی ها از یک طرف و حزب علی عبدالله صالح دیکتاتور مخلوع یمن از سوی دیگر بحث و تبادل نظر کند.

این منبع یمنی همچنین تصریح کرد: نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن بر آغاز دور سوم مذاکرات میان حوثی ها و دولت در نیمه مارس جاری تاکید کرد.

تاریخ شروع دور سوم مذاکرات، ۱۰ روز قبل از نخستین سالگرد آغاز عملیات «طوفان قاطع» از سوی ائتلاف عربی به فرماندهی عربستان است که به درخواست منصور هادی صورت گرفت.

شایان ذکر است تلاش های نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن تاکنون به دلیل کارشکنی های عربستان راه به جایی نبرده است.