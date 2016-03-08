به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی شامگاه دوشنبه در اختتامیه سومین جشنواره افسران جنگ نرم در محل سالن الغدیر دانشگاه زنجان افزود: نظام اقتصادی کشور باید اصلاح شود و تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، در کشور نیز اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که مبانی نظری در سیستم‌ اقتصادی کشور اصلاح نشود کسانی پیدا می‌شوند که این سیستم اقتصادی را دور می‌زنند و قوه قضاییه باید با آنها برخورد کند.

عباسی با بیان اینکه ساختار زدودن فساد در کشور ایران دارای اشکالات بسیاری است، ادامه داد: این اشکالات در سیستم اقتصادی و مالی کشور باعث به وجود آمدن اختلاس‌های بزرگی مانند اختلاس سه هزار میلیاردی و اختلاس اخیر نفتی شده است.

رئیس اندیشکده یقین گفت: ابعاد ساختار اقتصادی یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابعاد قدرت در یک کشور است.

عباسی با بیان اینکه مردم باید توجیه شوند که اقتصاد جهان در حال فروپاشی است، افزود: مشکلات به وجود آمده در ایران نه به خاطر تحریم‌ها بلکه به دلیل وجود مشکلات جدی در اقتصاد جهانی است که در ایران کمتر رسانه‌ای به این موضوع در راستای روشنگری مردم می‌پردازد.

وی ادامه داد: متاسفانه در دانشگاه‌های کشور ما در حال القای این قضیه هستند که مشکلات مالی رخ‌‌داده به علت تحریم‌ها است، درصورتی که رکود اقتصادی در همه کشورها از هشت سال پیش آغاز و ما در حال حاضر وارد نهمین سال این رکود شده‌ایم.

رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه از سال ۲۰۰۸ میلادی رکود اقتصادی در جهان شروع شد گفت: طبق پیش بینی اقتصاددانان این رکود نه تنها در سال جاری میلادی بلکه در سال ۲۰۱۷ نیز ادامه خواهد داشت و در این صورت ما شاهد یک رکود اقتصادی در دهه اخیر خواهیم بود.

عباسی افزود: در حالی که بسیاری از اقتصاددانان مطرح جهانی در این زمینه هشدار داده اند ولی در کشور ما، اساتید و مسئولان این حوزه تلاش کرده اند در این مورد صحبت نکرده و مشکلات اقتصادی داخل کشور را ناشی از تحریم عنوان کنند.

عباسی افزود: در جامعه امروزی قدرت نرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در پنج حیطه آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه، هنر، تبلیغات و معارف دینی مورد بحث قرار می گیرد.

عباسی تاکید کرد: اندیشمندان متفکر اسلامی باید با استناد به الگوهای متعالی اسلامی بتوانند به جای نظریه های شکست خورده غربی الگوهای متعالی ارائه دهند و افکار عمومی را نسبت به آنچه در اقتصاد غرب رخ داده است شفاف کنند.

رئیس اندیشکده یقین گفت: مردم باید توجیه شوند که اقتصاد جهان در حال فروپاشی است و مشکلات به وجود آمده در ایران نیز نه به خاطر تحریم‌ها بلکه به دلیل وجود مشکلات جدی در اقتصاد جهانی است.

عباسی گفت: قدرت‌نرم هر کشوری یک حوزه جدا از دیگر حوزه‌های کشور است و سرمایه قدرت‌نرم هر کشوری بیشتر از قدرت‌سخت آن که نیروهای نظامی و بخش‌های دیگر است مورد توجه قرار می‌گیرد.

عباسی با تاکید بر اینکه دلار نباید واحد پول برای مراودات تجاری باشد، تصریح کرد: امروزه همه کشورها بدون پشتوانه‌ اقدام به چاپ پول می‌کنند که در واقع با این کار برای خود بدهی به بار آورده و اقتصاد کشورشان را دچار بحران می‌کنند.

عباسی گفت: در کشور ایران ۲۷ برابر استاندارد جهان بانک وجود دارد که متاسفانه زیباترین ساختمان‌های کشور با وجود مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد متعلق به بانک‌ها است.

وی گفت: بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب ایران این ایده مطرح شده‌ که دین از اقتصاد جدا است و در حال حاضر سیستم بانکی ایران دچار مشکل است، که باید مسئولان به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس اندیشکده یقین متذکر شد: رهبر انقلاب در تقسیم‌بندی که در حوزه جنگ نرم داشتند استادان دانشگاه را فرماندهان جبهه جنگ نرم و جوانان را افسران اصلی جنگ نرم نامیده‌اند.

عباسی با بیان اینکه جوانی که افسر جنگ نرم است باید بصیرت داشته باشد، اضافه کرد: افسران جنگ نرم باید بدانند که چگونه مسئله تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها توسط دشمن صورت می‌گیرد، چون در ساز و کارهای قدرت نرم آن گونه که پنتاگون نوشته، مسئله تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها مطرح شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کسانی که افسران جنگ نرم نامیده می‌شوند، باید بتوانند قلب و ذهن خود را در تسخیر داشته باشند، تصریح کرد: این افراد باید در ابتدا خود را تطهیر و سپس بتوانند در زمینه جنگ نرم به مقابله با دشمن بپردازند که باید به این مسائل توجه ویژه شود.

رئیس اندیشکده یقین با تاکید بر اینکه آگاهی ویژگی مهمی در یک افسر جوان جنگ نرم است تاکید کرد: دانشجویان زمانی که در ذهن و قلب مردم نفوذ کرده و آن را تسخیر کردند می‌توانند به قلب و ذهن دشمن نیز نفوذ کنند.

عباسی با بیان اینکه یک جوان و یک دانشجو افسر جنگ نرم باید ذهن تاریخی خوبی داشته باشد تا بتواند توطئه‌های دشمنان را هرچه بهتر خنثی کند افزود: مهم‌ترین وظیفه‌ای که در این حوزه برای دانشجویان مهم است، طبق فرموده رهبر معظم انقلاب مسئله بصیرت است که نکته بسیار مهم و کلیدی است.

رئیس اندیشکده یقین ادامه داد: بیشترین و مهم‌ترین کاری که یک افسر جوان جنگ نرم باید انجام دهد، داشتن تقوای بالاست تا بتواند در ذهن و قلب افراد جامعه در راستای روشنگری نفوذ کند.

عباسی با اشاره به اینکه در این بخش امکان خطا و فساد بسیار بالاست افزود: این افراد باید در ابتدا جلوی فاسد شدن خود را بگیرند تا تفکر دیگران نیز آلوده نشود.