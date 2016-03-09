کاهش ۵درصدی سرقت در طول سال۹۴/ دستگیری ۱۳۵۵ قاچاقچی مواد محترقه

به گزارش خبرنگار مهر در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: همه تلاش های پلیس بر این است که شاهد کاهش میزان جرایم باشیم در بحث سرقت خوشبختانه با کاهش رو به رو بوده ایم اما در بحث جیب بری و سرقت مغازه در طول سال ۹۴ با افزایش رو به رو بوده ایم.

شرفی گفت: از نظر پلیس سرقت احشام بدترین نوع سرقت است زیرا احشام همه دارایی دامدار است از این رو با دامداران رایزنی هایی صورت گرفته است که بتوانند با استفاده از تجهیزات و دوربین های مداربسته نسبت به افزایش ایمنی دامداری ها اقدام کنند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه با اشاره به اینکه یک درصد سرقت منزل کاهش داشته است، گفت: در طول سال ۹۴ سرقت کابل برق ۳۱ کاهش داشته است.

افزایش ۱۶ درصدی نزاع بین افراد جامعه

وی درباره نزاع و درگیری گفت: آمار ها نشان از افزایش ۱۶ درصدی نزاع و درگیری در بین افراد جامعه دارد. از این رو یک بسته آموزشی همگانی برای مردم در نظر گرفته ایم و در کنار آن برای کارمندان و پرسنا ناجا هم برنامه های آموزشی داشته ایم.

وی گفت: ۴۳ درصد کشفیات برای پلیس پیشگیری است ۴۰ درصد ار کشف سلاح های ممنوعه و ۲۲ درصد کشف مواد مخدر هم بر عهده پلیس پیشگیری است.

شرفی افزود: ۷۵ درصد سارقان دستگیر شده و ۶۶ درصد از قاچاقچیان کالا و ۸۱ درصد از دستگیری معتادان متجاهر هم از سوی پلیس پیشگیری انجام شده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا درباره رعایت حقوق شهروندی نیز گفت: حفظ حقوق شهروندی جزو مطالبات مردم و از دستورات مقام معظم رهبری است از این رو اجرای طرح «مکنا» در همه کلانتریها اجرا می شود و تا امروز در ۵۳۳ کلانتری طرح مکنا ادامه داده می شود و ۳۴۱ کلانتری نمره قبولی و نشان کیفیت را از نیروی انتظامی دریافت کرده اند.

وی گفت: بیش از سه هزار کلانتری در سطح کشور داریم و امیدواریم با حمایت هایی که صورت می گیرد این طرح در همه کلانتری ها اجرایی شود.

رییس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اجرای طرح تکریم مجرمان و دستگیرشدگان نیز گفت: پلیس مکلف است بستری را فراهم کند تا به محض دستگیری مجرم یا متهم خانواده وی را در جریان قرار بدهد برای وی وکیل درنظر بگیرد و اگر در حال طی دوران درمان است حتما به روند درمانی آن رسیدگی کند.

۵۳ درصد از تحت نظرگاه های پلیس به صورت آن لاین قابل رصد هستند

سردار شرفی در ادامه گفت: ۵۳ درصد از تحت نظرگاه های پلیس به صورت آن لاین قابل رصد و کنترل هستند.

وی با اعلام اینکه امسال برای توانمندسازی پلیس ۹ دوره آموزشی کوثر طراحی و اجرا شد، گفت: نزدیک به ۴ هزار نفر از مدیران تحت آموزش قرار گرفتند.

وی افزود: پلیس نباید در گذشته باقی بماند از این رو حدود ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات مشاوره ای در کلانتری ها قرار گرفته اند و ۱۵ درصد از کل مراجعین به کلانتری ها تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی از ایجاد سازش بین ۷۳ درصد پرونده ها در کلانتری ها خبر داد و گفت: ۱۵ میلیون نفر به کلانتری ها مراجعه کرده اند و تحت پوشش خدمات مشاوره ای قرار گرفته اند.

سردار شرفی درباره نظم و امنیت گفت: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار طرح در طول ۱۱ ماهه امسال انجام شده است که این طرح ها در مراسمات مذهبی و آیینی و برگزاری آزمون های دانشگاه ها به انجام رسیده است.

وی گفت: ۲۲ میلیون مسافر ریلی داشته ایم که شرایط امنی را برای مسافران فراهم کرده ایم و ۴۱ میلیون مسافر هوایی داشته ایم و سعی کرده ایم که این مسافران در آرامش کامل مسافرت کنند.

وی از وجود هزار و ۸۷۹ نقطه دوربین مداربسته در ۱۳۳ شهر خبر داد و اظهار داشت: البته این ها غیر از دوربین های ترافیکی و غیر از دوربین هایی است که در اختیار بخش خصوصی است. تمام این موضوعات مصوبه شورای امنیت عالی استان هاست و به هیچ وجه حریم خصوصی مردم زیر ذره بین نیست.

رییس پلیس پیشگیری ناجا از به کارگیری پلیس محله و نگهبان محله هم خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۵ هزار نگهبان محله وجود دارد که باید تعداد آنها افزایش پیدا کند.

نمره پلیس پیشگیری در سلامت اداری ۱۱.۷ است

وی درباره صحت عمل اداری در حوزه پلیس پیشگیری گفت: نمره ما در سلامت اداری ۷ .۱۱ در نظر گرفته شده است این بدان صورت انجام شده است که ۱۴۰ نفر را ساماندهی کرده بودند که مشاهدات و تجربیات خود را مطرح می کردند و درباره وضعت سلامت اداری ارزیابی صورت گرفت.

وی گفت: این رقم خوبی است و بیشترین نارضایتی از نبود امکانات در کلانتری ها بود که سعی داریم آنها را رفع کنیم.

وی درباره میزان رضایت مندی در حوزه پلیس پیشگیری در سامانه ۱۹۷ گفت: ۱۳ درصد انتقادات کاهش داشته و میزان تقدیر از پلیس ۲۲ درصد افزایش داشته است.

میزان جرایم کارمندان پلیس پیشگیری ۱۱ درصد کاهش یافته است

وی گفت: در ۱۱ ماه گذشته میزان جرایم کارمندان پلیس پیشگیری ۱۱ درصد کاهش یافته است.

وی درباره برنامه ها و طرح های پلیس پیشگیری در سال ۹۵ نیز ادامه داد: بحث تشکیل پلیس اطفال نیاز به لایحه دارد که در حال حاضر در حال انجام است و اگر نهایی شد در آینده تشکیل پلیس اطفال در کل کشور اجرایی می شود.

وی افزود: در حال حاصر این طرح به صورت آزمایشی در کلانتری های تهران انجام می شود که باید در کل کشور اجرایی شود.

وی گفت: بسترهای ما فراهم است تا آیین دادرسی به صورت آن لاین و الکترونیکی در کشور انجام شود. ما الان آمادگی داریم که به شبکه عدالت وصل شده و همه نامه نگاری ها به صورت آن لاین انجام شود و تا کنون ۱۳۷ هرار پرونده را ارجاع داده ایم و به ۹ هزار مورد پرونده به صورت آن لاین پاسخ داده شده است.

به گفته شرفی، در راستای برون سپاری، برخی کارها در کلانتری ها باید به بخش خصوصی واگذار شود همچنین یگان های تخصصی باید در ادارات و وزارتخانه ها راه اندازی شود در حال حاضر ۱۱ یگان تخصصی آغاز به کار کرده اند و تلاش ما بر این است که این اتفاق در سازمان و وزارتخانه دیگر نیز انجام شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا همچنین گفت: در سال آینده سعی داریم با ارتقای دانش و مهارت یک پلیس مقتدر و چابک داشته باشیم تا بتوانیم هرچه بهتر و بیشتر به مطالبات مردم رسیدگی کنیم.

۴۰ کلانتری جدید به شهر تهران اضافه می شود

وی افزود: ۴۰ کلانتری جدید به شهر تهران اضافه می شود که در حال حاضر ۸۲ کلانتری در سطح تهران فعال هستند و نیاز به افتتاح ۴۰ کلانتری دیگر لحاظ شده است.

شرفی گفت: با فعال سازی سیستم های نظارت سعی می کنیم میزان رضایت مندی شهروندان از پلیس پیشگیری را بالا ببریم.

شرفی با قدردانی از تلاش های رسانه ها در اطلاع رسانی دقیق برنامه ها و فعالیت های پلیس گفت: امیدواریم با اطلاع رسانی دقیق برنامه های پلیسی چهره پلیس خدمتگزار را به مردم نشان بدهیم.

پلیس مخالف شادمانی مردم نیست/شادمانی نباید باعث سلب آسایش شهروندان شود

وی درباره چهارشنبه آخر سال نیز گفت: تا امروز ۱۳۵۵ نفر در ارتباط با قاچاق مواد محترقه شناسایی و دستگیر شده اند در یک ماه اخیر ۶۱۱ نفر که نسبت به تهیه و توزیع مواد محترقه تلاش می کردند دستگیر شدند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: در طول ۱۱ ماه گذشته نیز، ۵ هزار و ۶۳۴ کیلوگرم انواع مواد محترقه کشف و ضبط شده اند. امسال یک برنامه ریزی انجام داده ایم که همه گشتی ها ساماندهی بشوند تا آسیب ها ی چهار شنبه آخر سال به حداقل برسد.

وی به والدین توصیه کرد: مراقب فرزندان خود باشند. پلیس مخالف شادمانی مردم نیست از این رو به مردم و والدین توصیه می شود به خاطر حفظ جان خود از روشن کردن آتش های حجیم خودداری کنند. مردم باید مراقب باشند شادمانی آنها باعث سلب آسایش شهروندان دیگر نشود چرا که پلیس با هرگونه هنجارشکنی و انسداد معابر اصلی و فرعی برخورد می کند.

شرفی گفت: جشن چهارشنبه سوری خانواده محور و محله محور است از این رو در نزدیک مراکز تجاری و بیمارستانی و مواد سوختنی برافروختن آتش ممنوع است.

وی درباره دستگیری متکدیان نیز گفت: ساماندهی جزو فعالیت های پلیس پیشگیری نیست اما آماری درباره متکدیان داریم که عدد بالایی هم هست برابر دستور قصایی برخی برای تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شده اند.

وی افزود: پلیس آمادگی آن را دارد که در صورت صلاحدید با اجرای طرح های ضربتی همه متکدیان را از سطح شهر تهران جمع آوری کند اما ساماندهی متکدیان به پلیس مربوط نیست.