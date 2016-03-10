پهپاد RQ-۱۷۰ ایرانی به نام «سیمرغ» نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه چهارشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی تیتر امشب گفت: هواپیمای بدون سرنشین RQ-۱۷۰ ایرانی، به نام «سیمرغ» که نام پیشنهادی یکی از هموطنان بود، نامگذاری شد.

گفتنی است، RQ-۱۷۰ یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بود که سال ۱۳۹۰ توسط پدافند هوایی سپاه به دام افتاد و پس از آن مهندسی معکوس این هواپیما در داخل آغاز شد و نمونه های اولیه آن نیز با موفقیت تست و پرواز کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چندی پیش طی فراخوانی از مردم خواسته بود که نام پیشنهادی خود را برای این هواپیمای پیشرفته اعلام کنند.