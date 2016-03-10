به گزارش خبرنگار مهر، تنها دیدار باقی مانده از مرحله پلیآف مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور امروز پنجشنبه میان دو تیم شهرداری اراک و دانشگاه آزاد برگزار شد که طی آن بازیکنان شهرداری اراک موفق شدند با نتیجه ۹۱ بر ۹۰ شاگردان مصطفی هاشمی در تیم دانشگاه آزاد را شکست دهند.
این نتیجه در حالی بهدست آمد که در سه دیدار پیشین این دو تیم در مرحله پلیآف، دانشگاه آزاد موفق به کسب برتری برابر شهرداری اراک شده بود. البته اراکیها در هر سه دیدار برگزار شده در مرحله گروهی مسابقات برنده دیدار با دانشگاه آزاد بودند. بدینترتیب و با توجه به محاسبه نتایج مرحله گروهی مسابقات و برتری ۴ بر ۳ شهرداری اراک مقابل دانشگاه آزاد در مجموع ۷ دیدار برگزار شده میان این دو تیم، شهرداری اراک موفق به حضور در مرحله نیمهنهایی مسابقات لیگ برتر شد.
مرحله نیمهنهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از دوشنبه آینده آغاز میشود. در این مرحله از مسابقات شهرداری اراک به مصاف پتروشیمی قهرمان مرحله گروهی مسابقات میرود و دو تیم نفت آبادان و شیمیدر نیز رودرروی هم قرار میگیرند.
نظر شما