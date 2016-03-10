باید سه امتیاز را از استقلال می گرفتیم/ استقلال سردرگم بود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یوسفی پس از تساوی تیمش در ورزشگاه آزادی برابر استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: بازی پربرخورد و پرموقعیتی را شاهد بودیم و هر دو تیم تلاش می کردند تا بتوانند پیروز میدان باشند، زیرا تساوی به درد هیچ یک از دو تیم نمی خورد و دردی از دو تیم دوا نمی کرد.

وی افزود: به نظر من استقلال، تیم همیشگی نبود و عملکرد خوبی از خود نشان نداد و کمی سردرگم بازی می کرد.

هافبک پدیده مشهد در ادامه تصریح کرد: تساوی حق ما نبود و می توانستیم با موقعیت هایی که به‌دست آوردیم، برنده این دیدار هم باشیم ولی شانس با ما یار نبود.

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان لیگ راهی نمانده و ما باید تلاش کنیم بازی های باقی مانده با موفقیت پشت سر بگذاریم تا بتوانیم تا حدودی خود را به بالای جدول برسانیم.