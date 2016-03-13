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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۳:۰۶

تلفات انفجار ترکیه به ۳۴ کشته و ۱۲۵ زخمی رسید

تلفات انفجار ترکیه به ۳۴ کشته و ۱۲۵ زخمی رسید

وزارت بهداشت ترکیه شمار تلفات حادثه تروریستی آنکارا را ۳۴ کشته و ۱۲۵ زخمی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس گزارش رسانه های محلی میزان تلفات انفجارهای آنکارا پایتخت ترکیه به ۳۴ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت ترکیه در بیانیه ای میزان تلفات انفجارهای تروریستی ترکیه را ۳۴ نفر کشته و ۱۲۵ زخمی اعلام کرد. برخی از کشورهای جهان مثل روسیه و انگلیس در اولین ساعات پس از انفجارها به اقدام تروریستی آنکارا واکنش نشان دادند.

بعد از اعلام محکومیت انفجارها از سوی دولت روسیه و انتشار بیانیه کرملین از سوی ولادیمیر پوتین، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نیز به حملات آنکارا واکنش نشان داد.

کامرون گفت: حوادث تروریستی آنکارا وحشتناک است و اقدامات این چنین در هر کشوری محکوم است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در اولین ساعات پس از انفجار ضمن محکوم کردن این انفجار اعلام کرد چنین حوادث تروریستی تصمیم دولت ترکیه را برای مبارزه با تروریست ها جدی تر خواهد کرد.

اردوغان گفت: تروریست ها وقتی نمی توانند در مقابل نیروهای امنیتی مقابله کنند، شهروندان غیر نظامی را هدف قرار می دهند.

کد مطلب 3579626

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