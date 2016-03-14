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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۵

ترکیه مواضع کردها در شمال عراق را بمباران کرد

ترکیه مواضع کردها در شمال عراق را بمباران کرد

رسانه های عرب زبان از بمباران مواضع کردهای شمال عراق توسط ترکیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جنگنده های ترکیه امروز پایگاه های نظامی کردهای ساکن در شمال عراق را بمباران کردند. به جزئیات این حملات اشاره ای نشده است.

گفتنی است، وقوع چند انفجار تروریستی در آنکارا پایتخت ترکیه طی روز گذشته ۳۴ کشته و ۱۲۵ زخمی برجای گذاشت.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.

ترکیه حملات آنکارا را که موجب کشته شدن ۳۴ و زخمی شدن ۱۲۵ نفر دیگر شد، به کردهای پ ک ک نسبت می دهد. این در حالیست که ترکیه پیشتر شاخه نظامی حزب کردی دموکراتیک خلق سوریه را نیز به همدستی با پ ک ک متهم کرده بود.

کد مطلب 3579929
سمیه خمارباقی

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