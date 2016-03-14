«آوای مهربانی» در تالار وحدت به صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم صداقت، تهیه کننده این کنسرت با اعلام این خبر گفت: گروه موسیقی «آوای مهربانی» اردیبهشت ۹۵ در تالار وحدت به صحنه می رود. این کنسرت در دو بخش اجرا می شود و در آن قطعانی چون هوای عاشقی، دیوانه شو، عشق و درویش، سر عشق، زهی عشق، تک درختی و شانه اجرا می شود.

وی ادامه داد: تنظیم و آهنگسازی این قطعات از پدرام و میلاد درخشانی است. همچنین اشعار این کنسرت از ابوسعید ابوالخیر، مولانا، سعدی انتخاب شده است.

صداقت درباره اعضای این گروه بیان کرد: در این گروه سهیلا پورگرامی به عنوان سرپرست، پدرام درخشانی به عنوان آهنگساز، ایمان قاسم پور به عنوان مجری و کارگردان هنری حضور دارند. همچنین هنرمندانی چون مینو قاسم پور قانون، آرش سعیدی گیتار باس، رضا تاجبخش پیانو، شیما بلوکی فر کمانچه، سوگل ضامنی تار، عسل ملک زاده دف، علیرضا مصدقی پرکاشن، رخساره رستمی بربط، صبا ضامنی همخوان، طراوت باباخانلو فلوت و امیر حسین گذری منشی صحنه در این کنسرت حضور دارند.