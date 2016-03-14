مجله مهر: حتما همه شما می‌دانید که این روزها استفاده از جلوه‌های بصری و تصویری برای فیلم‌ها وسریال تبدیل به امری عادی شده است، اما این‌که چطور این اتفاق می‌افتد برای بیشتر مردم علامت سوال بزرگی است.

برای مثال همه ما می‌دانیم شیری که در فیلم «زندگی پای» حضور داشت، کامپیوتری بود یا اینکه می‌دانیم صحنه‌هایی که در مجموعه «ماجراجویان» می‌بینیم، با جلوه‌های ویژه ساخته شده‌اند یا حتی فیلم «آلیس در سرزمین عجایب» را به خاطر دارید؟ هیچ کدام از این‌ها واقعی نیست و شاید برای‌تان جالب باشد بدانید که در میان دیگر فیلم‌ها هم صحنه‌هایی وجود دارد که استفاده از جلوه‌های ویژه نتیجه بهتری از آن‌ها را به وجود می‌آورد. عکس‌های زیر قبل و بعد تعدادی از این صحنه‌ها در فیلم‌های مختلف را نشان می‌دهد.

۱. دزدان دریایی کارائیب

۱

۲

۲. نگهبانان کهکشان

۱

۲

۳. بازی تخت و تاج

۱

۲

۴. زندگی پای

۱

۲

۵. گرگ و میش

۱

۶. آلیس در سرزمین عجایب

۱

۲

۷. هابیت

۱

۲

۸. امپراتوری بوردواک

۱

۲

۹. گتسبی بزرگ

۱

۲

۱۰. شوالیه تاریکی

۱

۲

۱۱. ماتریکس

۱

۲

۱۲. مردان ایکس- روزهایی در آینده

۱

۲

۱۳. بازی تخت و تاج

۱

۲

۱۴. هابیت

۱

۲

۱۵. هری پاتر

۱

۲

۱۶. اُز بزرگ و قدرتمند

۱

۲

۱۷. رازهایی در چشمانش

۱

۲

۱۸. زندگی پای

۱

۲