مسابقه عکاسی اینستاگرامی «سفر و حفاظت از محیط زیست»

به گزارش خبرگزاری مهر، در سفرهای نوروزی به دلیل افزایش تعداد مسافر و رونق اکوتوریسم، صدمه های جبران ناپذیری به محیط زیست و منابع طبیعی وارد می شود. به همین دلیل کمپین #iranecotrip در نظر دارد با برگزاری مسابقه عکاسی اینستاگرامی با عنوان «سفر و حفاظت از محیط زیست» راهکاری های حفاظت از محیط زیست در سفر و به خصوص سفر به محیط زیست را به تصویر بکشد.

شرکت کنندگان می توانند با استفاده از برچسب (هشتگ) #iranecotrip در عکس هایی که در اینستاگرامشان به اشتراک می گذارند در این مسابقه شرکت کنند. این مسابقه از ۲۵ اسفند ماه سال جاری آغاز خواهد شد و تا پایان اردیبهشت سال ۹۵ ادامه خواهد داشت.

هیات داوران این مسابقه ۱۰۰ عکس را برای شرکت در نمایشگاه «سفر و حفاظت از محیط زیست» انتخاب خواهند کرد و به ۱۰ نفر از آثار برگزیده هیات داوران لوح تقدیر و مبلع ۱۰ میلیون ریال به عنوان جایزه اهدا خواهد شد. افشین شاهرودی، حسن غفاری و ابراهیم صافی سه تن از چهره های سرشناس عکاسی داروی این مسابقه اینستاگرامی را بر عهده دارند و بانک تجارت حامی مالی این مسابقه است.

برای اطلاع از جزئیات آیین نامه و مقررات مسابقه اینستاگرامی «سفر و حفاظت از محیط زیست» می توانید به آدرس @iranecotrip در اینستاگرام (https://www.instagram.com/iranecotrip/) مراجعه کنید.

جوایز مسابقه:

۱۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی به همراه لوح تقدیر برای ده برگزیده هيئت داوران.

همچنین ۱۰۰ عکس به انتخاب هیئت داوران برای شرکت در نمایشگاهی با عنوان «سفر و حفاظت از محیط زیست» انتخاب خواهند شد.

محدوده مسابقه:

اکوتوریسم و حفاظت از محیط زیست: شرکت کنندگان می‌توانند از جنگل، دریا و ساحل دریا، رودخانه، کویر و دیگر موضوعاتی که در مفهوم اکوتوریسم و حفاظت از محیط زیست جای میگیرند عکس تهیه و مسابقه شرکت کنند.

در تمام عکس های این بخش باید مفاهیم مربوط به حفاظت از محیط زیست، به خصوص حفاظت از محیط زیست در سفر بصورت مشهود دیده شود. مفاهیمی چون، کاهش زباله در سفر، جداسازی زباله ها، رها نکردن و جمع آوری زباله در محیط زیست، حضور انسان در طبیعت، آسیب وارد نکردن به محیط زیست، حفاظت از حیاط وحش و محل زندگی حیوانات و ...

توسعه پایدار: شرکت کنندگان می توانند از صنایعی که با محیط زیست همخوانی دارند و اصول حفاظت از محیط زیست در آنها رعایت شده است، مثل نیروگاه های بادی، خورشیدی و بازیافت زباله و ... عکس تهیه کننده و در مسابقه شرکت کنند.

عکاسی از مکان های بکر زیست محیطی

عکاسی از حیات وحش

زمان ارسال عکس ها: ‌

زمان آغاز مسابقه ۲۵ اسفند سال جاری است و عکس‌ها می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۵ از طریق یکی را طرق اشاره شده در بخش قوانین و راهنمای در مسابقه شرکت داده شوند.

قوانین شرکت:

- عکس‌ها می‌بایست متناسب با قوانین و مولفه‌های کشور تهیه و ارسال گردد و رعایت قوانین شرعی و عرفی در این مسابقه الزامی بوده و تخطی از آن امکان شرکت در مسابقه را از ارسال کننده ساقط خواهد کرد.

این مسابقه محدوده سنی ندارد و شرکت در مسابقه برای عموم آزاد است.

شرکت کنندگان در تعداد عکس های ارسالی محدودیتی ندارند.

شرکت کنندگان باید توجه داشته باشند پس از انتخاب عکسشان به عنوان صد عکس نهایی، باید اصل عکس را برای استفاده در نمایشگاه ارسال کنند.

راهنمای شرکت در مسابقه:

هر متقاضی برای شرکت در مسابقه باید در مرحله اول عضو صفحه @Tejaratbankدر اینستاگرام شود و @Tejaratbank را در هر عکس به عنوان یک شخص تگ (منشن) کند.

شرکت کنندگان باید از هشتگ #iranecotrip که هشتگ اختصاصی این مسابقه است در قسمت توضیحات هر عکس استفاده کنند. توجه کنید که استفاده از هشتگ #iranecotrip برای شرکت در مسابقه الزامی است.

ذکر موقعیت عکس و همچنین مشخصات کامل شرکت کننده و ارایه اطلاعات تماس همراه با عکس الزامی است.

ویرایش عکس‌ها تنها از طریق فیلترهای اینستاگرام قابل پذیرش خواهد بود.

عکاسی با تلفن همراه،تبلت و دوربین آزاد است.

شرکت در مسابقه و ارسال عکس پس از زمان اشاره شده مورد قبول نخواهد بود.

شرکت در مسابقه و ارسال عکس به منزله پذیرش کلیه قوانین مسابقه است.

داوران مسابقه:

در راستای رسیدن به استانداردهای لازم در خصوص برگزاری مسابقات عکاسی، از عکاسان و فعالان صاحب نام برای داوری این دور از مسابقه عکاسی دعوت به همکاری شده است:

افشین شاهرودی

حسن غفاری

ابراهیم صافی

برای اطلاعات بیشتر می توانید با پست الکترونیکی iranecotrip@gmail.com یا دبیرخانه به شماره ۰۹۳۷۱۷۲۰۹۱۴ تماس بگیرید.