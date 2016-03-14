گروه «پالت» نوروز ۹۵ در برج میلاد کنسرت می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای گروه موسیقی «پالت» بعد از مشخص شدن کنسرت مازیار فلاحی و کنسرت گروه «دنگ شو» در برج میلاد تهران، پنجم فروردین ماه سال آینده در قالب جشنواره نوروزی این مجموعه تازه ترین کنسرت خود را در یک نوبت برگزار می کنند.

در این کنسرت که ساعت ۲۲ روز پنجم فروردین ماه برگزار می شود اعضای گروه «پالت» متشکل از امید نعمتی خواننده، روزبه اسفندارمز کلارینت و ساکسیفون، مهیار طهماسبی ویولنسل، داریوش آذر کنترباس، کاوه صالحی گیتار، سردار سرمست آکاردئون، امین طاهری درامز قطعات آلبوم «آقای بنفش» و «شهر من بخند» را برای مخاطبان اجرا می کنند.

برای این کنسرت موسیقایی که در قالب جشنواره نوروزی برج میلاد تهران برگزار می شود بلیت های ۳۵ هزار تومانی، ۵۰ هزار تومانی، ۶۰ هزار تومانی، ۷۵ هزار تومانی، ۹۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی، ۱۱۵ هزار تومانی و ۱۳۰ هزار تومانی ارایه خواهد شد.