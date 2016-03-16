۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

فرمانده مرزبانی خوزستان:

۸۸ تن برنج قاچاق در ماهشهر کشف شد

اهواز - فرمانده مرزبانی خوزستان از کشف ۸۸ تن برنج قاچاق در شهرستان بندر ماهشهر خبر داد.

سردار عبداله نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پاسگاه شناور خور زهره از توابع پایگاه دریابانی ماهشهر صبح روز گذشته موفق شدند دو فروند لنج تجاری حامل کالای قاچاق را در آب های شمالی خلیج فارس توقیف کنند.

وی افزود: در بازرسی ماموران از شناورهای توقیفی مقادیر ۲۲۰ کیسه برنج غالبا ۱۰ کیلوگرمی معادل ۸۸ تن برنج قاچاق و بدون مجوز کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به انتقال محموله به مقر دریابانی بیان کرد: ارزش این محموله بیش از چهار میلیارد ریال برآورد شد.

