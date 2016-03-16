۸۸ تن برنج قاچاق در ماهشهر کشف شد

سردار عبداله نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پاسگاه شناور خور زهره از توابع پایگاه دریابانی ماهشهر صبح روز گذشته موفق شدند دو فروند لنج تجاری حامل کالای قاچاق را در آب های شمالی خلیج فارس توقیف کنند.
وی افزود: در بازرسی ماموران از شناورهای توقیفی مقادیر ۲۲۰ کیسه برنج غالبا ۱۰ کیلوگرمی معادل ۸۸ تن برنج قاچاق و بدون مجوز کشف و دو نفر در این رابطه دستگیر شد.
فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به انتقال محموله به مقر دریابانی بیان کرد: ارزش این محموله بیش از چهار میلیارد ریال برآورد شد.
نظر شما