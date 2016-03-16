به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بایرن مونیخ و یوونتوس حساس ترین بازی دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا را از ساعت ۲۳:۱۵ روز چهارشنبه در ورزشگاه آلیانتس برگزار کردند که در پایان تیم بایرن مونیخ در وقت های اضافه حریف خود را ۴ بر ۲ شکست داد و در مجموع ۶ بر ۴ از سد نایب قهرمان فصل گذشته عبور کرد تا بعنوان آخرین تیم راهی مرحله یک چهارم شود.

دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که پائولو دیبالا از تیم یووه و آرین روبن از بایرن بازیکنان سرشناسی بودند که بخاطر آسیب دیدگی به این بازی نرسیدند. تیم یوونتوس با در نیمه نخست با ارایه یک بازی برتر از حریف خود ۲ بر صفر پیش افتاد اما در آخرین ثانیه های بازی برتری خود را از دست داد و در نیمه دوم وقت های اضافه بود که بایرن کار این تیم را تمام کرد.

دو تیم در نیمه نخست بازی را محتاطانه و با پرسینگ بالا شروع کردند و یوونتوس خیلی زودتر از آنچه که تصورش می رفت به گل رسید. در دقیقه ۵ بازی پل پوگبا از توپی که در میان مدافعان بایرن نصیبش شده بود به خوبی استفاده کرد و دروازه نویر را گشود.

بعد از آن بایرن سعی کرد خود را بر حریف تحمیل کند اما تا دقیقه ۲۵ حتی یک ضربه هم به دروازه بوفون نزد و در عوض یک گل دیگر دریافت کرد که داور آن را آفساید اعلام کرد. یوونتوس در دقیقه ۲۸ گل دوم را در یک ضد حمله عالی به ثمر رساند. فرار فوق العاده موراتا و پاس خوب او برای کوادرادو باعث شد تا این بازیکن با یک تو سر توپ به موقع و ضربه ای دقیق دروازه نویر را باز کند.

بایرن مونیخ که انتظار دو شوک بزرگ را در نیمه نخست نداشت پس از آن کاملا توپ و میدان را در اختیار گرفت اما نخستین خطر جدی را در دقیقه ۴۱ روی ضربه مولر ایجاد کرد که بوفون آن را دفع کرد. در عوض تیم گواردیولا خوش شانس بود که در دقایق پایانی گل دیگری را در دریافت نکرد و نیمه نخست را ۲ بر صفر واگذار کرد.

با شروع نیمه دوم مطابق انتظار تیم یوونتوس فضاها را روی بازیکنان بایرن بست تا جایی که در ۲۰ دقیقه ابتدایی این نیمه هم اثری از موقعیت مسلم گلزنی تیم میزبان به وجود نیامد. درگیری هایی که بین بازیکنان دو تیم به وجود آمده بود هم از حساسیت های این لحظات حکایت می کرد.

بایرن مونیخ که هر لحظه فشار را بیشتر می کرد سرانجام در دقیقه ۷۳ دروازه یوونتوس را باز کرد. سانتر داگلاس کاستا از راست را لواندوفسکی در دهانه دروازه حریف با ضربه سری محکم به گل تبدیل کرد تا لحظات باقیمانده با حساسیت دوچندان ادامه یابد.

در دقایق پایانی تیم یوونتوس در تلاش بود تا با دفاع چند لایه خود از برتری که در نیمه نخست به وجود آورده بود محافظت کند اما در دقیقه ۹۱ پاتریس اورا با تعلل بی موقع خود توپ را از دست داد تا توماس مولر با ضربه سر خود دروازه بوفون را باز کند و در آخرین لحظات بایرن را به بازی بازگرداند.

در وقت های اضافه بار دیگر این بایرن مونیخ بود که میدانداری کرد و یوونتوس تنها به دفاع فکر می کرد. در ۱۵ دقیقه ابتدایی وقت اضافه اتفاق خاصی را شاهد نبودیم و بازی بسته یووه اجازه نداد تیم بایرن به گل برسد.

در نیمه دوم وقت های اضافه بود که تیم بایرن مونیخ کار یوونتوس خسته را تمام کرد. تیاگو آلکانترا در دقیقه ۱۰۸ از پاس خوبی که برایش مهیا شده بود نهایت بهره را برد و دروازه بوفون را گشود. این پایان کار نبود و کینکزلی کومان در دقیقه ۱۱۰ گل چهارم بایرن را به ثمر رساند تا کار حریف در وقت های اضافه تمام شود.

بایرن مونیخ که در دیدار رفت برابر یوونتوس ۲ بر ۲ متوقف شده بود در مجموع ۶ بر ۴ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.