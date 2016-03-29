خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: استان اردبیل یکی از مناطق برخوردار از جاذبههای متعدد گردشگری محسوب میشود به طوری که اغلب حوزههای گردشگری در این استان از جمله طبیعی، میراثی، تاریخی، فرهنگی، کشاورزی، ورزشی و زمستانی برخوردار از مصادیق متعدد بوده و میتواند نیاز مخاطبان خاص خود را تأمین کند.
بااینوجود سفرهای کمفروغ به استان اردبیل که موجب شده با گذشت ۱۰ روز از تعطیلات نوروزی تعداد گردشگران را زیر ۱۰۰ هزار نفر متوقف سازد، این سؤال ایجاد شود که چرا گردشگران نوروزی استان اردبیل را که قادر به تأمین سلایق مختلف گردشگری است انتخاب نمیکنند.
نوروز گذشته مسئولان امر با نظرسنجی ستاد اجرایی خدمات سفر به دنبال دریافت پاسخ این سؤال بودند، هرچند پیشنهادهایی طرح و اقداماتی انجام شد اما در مجموع به نظر میرسد نظرات گردشگران به قوت خود باقی است و به نسبت سال گذشته تغییرات چندان محسوس نبوده است.
شرایط جوی و انعکاس نامطلوب اخبار آب و هوایی
از جمله موضوعات قابلتوجه که همهساله شرایط سفر به استان اردبیل را تحت تأثیر قرار میدهد افت دما و بارشهای بهاری است. به دلیل موقعیت اقلیمی این استان تا ماههای ابتدایی سال سوز و سرما و گاهی بارش برف تداوم مییابد و به عقیده بسیاری از مسئولان شرایط جوی مانع از ماندگاری مسافر میشود.
بااینوجود مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به نسبت سال گذشته بارشهای بهاری اردبیل در هفته اول تعطیلات ۱۰ درصد کاهش یافته است.
علی دولتی مهر افزود: هرچند به نسبت دوره آماری بلندمدت ما شاهد افزایش ۳۵ درصدی هستیم اما امسال بارشهای کمتری به نسبت نوروز سال گذشته داشتیم.
به منظور اسکان مطلوب گردشگران نیز میراث فرهنگی استان تمامی امکانات اقامتی را بسیج کرده است تا جایی که معاون گردشگری میراث فرهنگی استان به خبرنگار مهر گفت: در فصل بهار کمپهای استقرار چادر به دلیل وضعیت جوی در اولویت نیست و به جای آن تمامی مراکز اقامتی برای اسکان مسافران آمادهسازی شده است.
قادر تقی زاده تصریح کرد: بااینوجود شرایط آب و هوایی امسال نیز موجب کاهش مسافرتها شد.
این اظهارات هرچند تأثیر شرایط جوی را به صورت کامل تائید نمیکند، سوی دیگر ماجرا نظرات گردشگران نشان میدهد در بیشتر مواقع شکل انعکاس اخبار از شرایط جوی نیز در انتخاب مقصد تأثیرگذار است.
یکی از گردشگران نوروزی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: ما روزهای ابتدایی سال قصد سفر به اردبیل داشتیم که از صداوسیما بارش سنگین برف اعلام شد و به همین دلیل سفر خود را به روزهای دیگر موکول کردیم.
نسیم سلطانزاده تصریح کرد: حتی بارش برف در جاده چالوس و مازندران نیز موجب شد روزهای ابتدایی هیچ یک از اقوام ما که قصد سفر به مازندران داشتند، اقدام به سفر نکنند.
اظهارات این گردشگر در حالی است که در روزهای ابتدایی نوروز و حتی هفته اول نه تنها بارش سنگین برف گزارش نشده است بلکه بارشها به صورت جزئی و پراکنده بوده است.
موضوعی که نشان میدهد مسئولان امر در موضوع اطلاعرسانی و اعلام امکانات استان در وضعیت جوی موجود غفلت داشتند.
جارچیان سرعین و محدودیت مراکز اقامتی
سلطان خواه در خصوص سایر نیازمندیهای گردشگری اردبیل به محدودیت مراکز اقامتی نیز اشاره کرد. وی که به همراه خانواده خود قصد سفر به اردبیل سپس مشگین شهر و سپس پارسآباد را داشته، تصریح کرد: متأسفانه امکانات هتلهای اردبیل مطلوب نیست؛ در برخی مواقع برخورد با مشتری نیز صحیح نیست.
وی افزود: ما بعد از سفر به اردبیل به مشگین شهر مسافرت کردیم و متأسفانه هتل مناسبی برای اقامت پیدا نکردیم و به همین دلیل با مشکلاتی که در اقامت تجربه کردیم سفر به پارسآباد را لغو کردیم تا به استانهای دیگر سفر کنیم.
گلهمندی این گردشگر به جا است. کمبود مراکز اقامتی از سوی خود مسئولان نیز پذیرفته است. تاجایی که به گفته معاون گردشگری میراث فرهنگی استان بیش از ۹۰ درصد مراکز اقامتی استان در دو شهر سرعین و اردبیل متمرکز است.
هرچند حداقل در شهرستان مشگین شهر به گفته فرماندار این شهرستان تمامی مراکز اقامتی آمادهسازی شده است، اما رونق گردشگری در شهرستانها بهبود زیرساختهای اقامتی را تأکید دارد. به طوری که در سال جاری جلب مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد هتلها و مراکز اقامتی میتواند یکی از مهمترین برنامههای مدیران شهرستانی باشد.
درعینحال گردشگر دیگری که به سرعین سفر کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بنده برای اولین بار به سرعین سفر میکردم و وقتی دیدم چند پسر جوان در وسط خیابان ایستادهاند شوکه شدم.
نادر فرحبخش گفت: این افراد جلوی خودروی من را گرفته بودند و اصرار داشتند به حرفشان گوش بدهم. وقتی در مقابل یکی از آن ها ایستادم شروع کرد به توضیح دادن در مورد یکی از هتلهای سرعین و اینکه ارزان است و امکانات زیادی دارد.
یکی دیگر از گردشگران نیز با بیان اینکه هر سال به سرعین سفر میکند، در این خصوص گفت: متأسفانه جارچیان چهره شهر سرعین را مخدوش میکنند و درست نیست هتلها به این شکل مشتری جذب کنند.
فرید دوستدار معتقد است این شکل از فعالیت جارچیان ممکن است منجر به تصادف جارچی با خودروها شده و علاوه بر این راهبندان به دنبال داشته باشد.
در پی انعکاس این گلهمندیها فرماندار سرعین در گفتگو با خبرنگار مهر قول مساعد ساماندهی جارچیان را برای فاز دوم سفرهای نوروزی مطرح کرد.
موضوعی که هرچند تا حدودی محقق شد اما نشان داد وعده مدیران برای اصلاح فعالیت جارچیان هتلها به رغم تأکیدات روی زمین مانده و در جلسات متعدد پیش از تعطیلات اصلاح نشده است.
بازاری که در بروشورها هست و نمیتوان بازدید کرد
گردشگران نوروزی اردبیل درخواستهای دیگری نیز در خصوص نحوه اطلاعرسانی و معرفی جاذبههای گردشگری اردبیل دارند.
یکی از گردشگران در حالی که بروشور تبلیغ آثار گردشگری اردبیل را در دست دارد به خبرنگار مهر تأکید کرد: ما میخواستیم از بازار تاریخی اردبیل بازدید کنیم که گفتند هفته اول به صورت کامل تعطیل است.
فاطمه رستگار افزود: حتی مغازهها نیز در روزهای اول بسته بود و به جز چند فروشگاه مواد غذایی هیچ مغازه بازی ندیدیم.
تأکید این گردشگر به جا است. موضوع فعال بودن بازار تاریخی قیصریه و فروشگاهها حداقل در بافت مرکزی شهر سالها است که تأکید میشود و بااینوجود متأسفانه همهساله گردشگران نوروزی اردبیل با شهری ساکت و با کرکرههای بسته مواجه میشوند.
این در حالی است که در نوروز امسال بازار تاریخی بسیاری از شهرها فعال بود و از سوی مسئولان نیز فعالیت آن اطلاعرسانی شد.
نبود بازارچه مشخص خرید سوغات، صنایعدستی و غذاهای محلی نیز گردشگران را سردرگم کرده است. به طوری که یکی از گردشگران در این خصوص گفت: شنیده بودم «پیچاق قیمه» غذای سنتی اردبیل است اما به چند رستوران مراجعه کردیم و گفتند فقط کباب سرو میکنند.
فهیمه لطفی تصریح کرد: در بسیاری از استانها رستورانهای محلی متعدد دایر شده است اما در اردبیل ما نتوانستیم رستوران محلی پیدا کنیم.
گفتههای این گردشگر که نشان میدهد حداقل در محدوده موزهها و بافت قدیمی شهر اردبیل رستورانها و غذاخوریهای سنتی فعالیت مطلوب نداشتند، در وضعیتی است که رستورانهای سنتی نیز در این ایام اطلاعرسانی مطلوب نداشته و تعداد کثیری بسته بودند.
موزههایی که یک جای پارک ندارد
گردشگران نوروزی که به اردبیل سفر میکنند با دیدن جاذبههای تاریخی این شهرشگفت زده میشوند اما سؤال این است که چرا به عنوان یک مبلغ افراد دیگری را ترغیب به سفر به اردبیل نمیکنند.
یکی از مسافران نوروزی در پاسخ به این سؤال گفت: به دلیل اینکه امکانات تفریحی در این شهر اندک است و به خصوص برای جوانترها جذابیت ندارد.
محمدرضا بیرامی تصریح کرد: شما میتوانید نصف روز از موزهها بازدید کرده و سری به دریاچه شورابیل بزنید. به غیر از این نه امکانات تفریحی و نه گردشی دیگر در اردبیل دیده نمیشود.
گردشگر دیگری معتقد است زیرساختهای تفریحی و رفاهی اردبیل باید بهبود یابد. وی که با خانواده خود به اردبیل سفر کرده است، تأکید دارد که در پیرامون موزههای اردبیل یک جای پارک مناسب پیدا نکرده است.
موضوعی که مورد تأکید مسئولان نیز هست و با وجود اینکه اصلاح امکانات رفاهی سال گذشته در نظرسنجی گردشگران مطرح شده بود اما عملاً اقدام چندانی مشاهده نشد.
سرپرست امور موزههای استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: برای ایجاد جذابیت در موزهها به عنوان بخش مهمی از بازدید گردشگران باید امکانات رفاهی تدارک دید.
فردین عینی تصریح کرد: بارها شده گردشگران در محوطه موزه بقعه شیخ صفیالدین یک جای پارک نتوانستند پیدا کنند و نباید انتظار داشت گردشگری که شهر را نمیشناسند در کوچه پس کوچهها خودرو خود را پارک کند.
از چهار راه ژاندارمری تا ایستگاه سرعین یکطرفه است و این در حالی است که اصلیترین ورودی شهر اردبیل با ۶۷ درصد خودروها از محور اردبیل – آستارا است و مسافر بعد از ورود به شهر سرگردان میشود. وی افزود: حتی امکانات رفاهی پیرامون موزه نیز نیازمند اصلاح است و بهعنوانمثال برای خرید یک بطری آبمعدنی مسافر باید تا چهار راه و یا عالیقاپو پیاده برود.
درعینحال معاون گردشگری میراث فرهنگی استان نیز تأکید دارد که گردشگر اردبیل وقتی وارد محدوده شهر میشود برای بازدید از جاذبهها به درستی هدایت نمیشود.
تقی زاده تصریح کرد: از چهار راه ژاندارمری تا ایستگاه سرعین یکطرفه است و این در حالی است که اصلیترین ورودی شهر اردبیل با ۶۷ درصد خودروها از محور اردبیل – آستارا است و مسافر بعد از ورود به شهر سرگردان میشود.
وی افزود: علاوه بر این تابلوهای راهنمایی نیز توضیحات لازم و مناسب از جاذبهها ندارند و بارها مشاهده شده که نام دریاچه شورابیل بدون قید دریاچه مطرح شده است در حالی که این شهروند اردبیلی است که میداند شورابیل یک دریاچه است و فردی که به اردبیل سفر میکند ممکن است اطلاعی نداشته باشد.
این تأکیدات که نشان میدهد اطلاعرسانی گردشگری اردبیل نباید محدود به توزیع بروشور بوده و تمام شده قلمداد شود، به عقیده متصدیان امر نیازمند راهگشایی و استفاده از برنامههای جدید اطلاعرسانی در سال آینده را ضروری میسازد.
بسیاری از گردشگران طرف صحبت خبرگزاری مهر اذعان داشتند که اردبیل جاذبههای متعدد گردشگری داشته و بسیاری از این جاذبهها هنوز به حد کافی اطلاعرسانی نشده است.
این گروه معتقدند درصورتیکه نیازمندیهای ذکر شده اصلاح شود نوروز سال آینده اردبیل میتواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری تبدیل شود.
