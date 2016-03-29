۱۷۳ هزار نفر در مدارس استان بوشهر اسکان یافتند

ناصر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌ریزی و تلاش ویژه‌ای در استان بوشهر برای اسکان مسافران نوروزی صورت گرفته است و از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: استان بوشهر در این فصل از سال دارای آب و هوای بسیار خوبی برای حضور گردشگران است و ما نیز خود را برای میزبانی مطلوب از گردشگران و مسافران نوروزی آماده کردیم.

مدیرکل آموزش وپرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: دو هزار و ۲۰۵ کلاس درس در ۳۳۸ مدرسه استان بوشهر به منظور میزبانی از مسافران نوروزی تجهیز شده است.

وی از پذیرش بیش از ۱۷۳ هزار نفر گردشگر توسط ستاد اسکان فرهنگیان استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این آمار مربوط به ابتدای تعطیلات نوروزی تا روز دهم فرودین‌ماه است.

کرمی بیان کرد: طی مدت یاد شده در مجموع ۳۲ هزار و ۱۲۵ خانواده فرهنگی و دو هزار و ۵۷۹ خانواده غیر فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان بوشهر پذیرش شده و اسکان یافته‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تاکید کرد: از مجموع ۱۷۳ هزار نفر پذیرش شده در مراکز اقامتی آموزش و پرورش استان بوشهر، ۱۶۰ هزار و ۶۲۵ نفر از خانواده‌های فرهنگیان بوده‌اند.