امروز میدان اصلی نبرد، جبهه اقتصاد است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن‌پور در جریان برگزاری کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی اعلام کرد: خدای بزرگ را شاکریم که از بهمن‌ماه سال گذشته توفیق یافتیم مسیر برگزاری کنگره شهدای اصناف را آغاز کنیم و امروز، همزمان با فرا رسیدن ایام‌الله ۲۲ بهمن، این کنگره به ایستگاه پایانی خود رسیده است؛ البته این پایان، سرآغاز فصلی نو در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. کار اصلی ما تازه آغاز شده است، چراکه دستاوردهای فرهنگی و ادبی این کنگره باید به‌صورت گسترده در اختیار مردم قرار گیرد.

او با اشاره به تولید و انتشار ۲۹ عنوان کتاب در قالب‌های گوناگون از جمله رمان، زندگی‌نامه‌های مستند و روایت‌های شفاهی برای گروه‌های سنی مختلف، این آثار را محصول تلاش‌های هنرمندان و نویسندگان متعهد دانست و تأکید کرد که این آثار باید به‌عنوان نمونه‌های فاخر هنری در دسترس عموم قرار گیرند.

حسن‌پور ادامه داد: با لطف الهی تاکنون بیش از سه هزار محفل فرهنگی «آبروی بازار» در سراسر کشور برگزار شده است؛ طرحی تأثیرگذار که در همان محیط‌هایی که شهدای گران‌قدر ما فعالیت اقتصادی داشتند، به صحنه‌ای برای ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار تبدیل شد. این حرکت بزرگ فرهنگی و تربیتی باید با قدرت بیشتری استمرار یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تاریخی بازار افزود: دشمن همواره چشم طمع به بازار ایران دوخته است، اما در رخدادهای اخیر شاهد بودیم که اصناف و بازاریان با صلابت، پاسخ محکم و درخور به بدخواهان انقلاب دادند. بازار از سال ۱۳۴۱ همواره در کنار امام خمینی (ره) و آرمان‌های انقلاب بوده و امروز نیز به تعبیر رهبر معظم انقلاب، به‌عنوان نیرویی پایدار در میدان حضور دارد.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور از رونمایی کتاب عکس خدمات بازاریان و اصناف در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خبر داد و گفت: خاطرات ارزشمندی که سال‌ها در خانه‌ها باقی مانده بود، گردآوری و در قالب کتابی فاخر با زبان هنر تدوین و منتشر شده است.

او همچنین بیان کرد: در حوزه هنرهای نمایشی، ۲۰ اثر نمایشی مرتبط با مشاغل مختلف تولید و اجرا شده و در بخش شعر نیز فراخوانی برگزار گردید که بیش از دو هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد؛ آماری بی‌سابقه که نشان از گستردگی و تنوع شهدای اصناف در صنوف مختلف دارد.

حسن‌پور با اشاره به برگزاری ۲۰ یادواره ملی شهدا در حوزه‌های گوناگون از جمله شهدای نانوایان، مصالح ساختمانی و مشاغل خودرویی گفت: در کنار این برنامه‌ها، حدود ۷ هزار یادواره صنفی نیز در سطح کشور برگزار شده که نمود روشنی از وحدت و هم‌دلی میان اصناف است.

او در پایان تأکید کرد: بسیج اصناف همواره در خدمت مردم است و باور دارد که نقش‌آفرینی اصلی باید به مردم سپرده شود. امروز میدان اصلی نبرد، جبهه اقتصاد است و با اتکا به ایمان، همبستگی و تلاش جمعی، ان‌شاءالله در این عرصه نیز پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.

بازار همیشه در جای درست تاریخ ایستاده است

سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در آیین کنگره ملی ۱۱ هزار شهید اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر و چهل‌وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: امسال، در روز ۲۲ بهمن، انقلاب اسلامی ایران وارد چهل‌وهشتمین سال خود می‌شود؛ یعنی نزدیک به نیم قرن از پیروزی ملت ایران در برابر رژیم ستمگر و وابسته پهلوی می‌گذرد، پیروزی‌ای که نتیجه ایستادگی، ایمان و همبستگی ملت بزرگ ایران بود.

وی با تجلیل از یاد و نام ۱۱ هزار شهید اصناف و بازار اظهار کرد: این همایش فرصتی است برای پاسداشت مجاهدت مردان مؤمن و پرتلاش این قشر، اما باید یادآور شد که فداکاری اصناف منحصر به این تعداد شهید نیست. در دوران دفاع مقدس و نیز در نبرد با تروریست‌های تکفیری داعش نیز، بازار و اصناف شهدای گران‌قدری را تقدیم انقلاب کرده‌اند.

سردار سلیمانی در ادامه با مرور نقش تاریخی اصناف در نهضت‌های ملی و دینی ایران گفت: حضور اصناف و بازاریان در مبارزات مردم ایران سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد. در واقعه تحریم تنباکو به رهبری میرزا شیرازی، این بازاریان و تجار بودند که با تبعیت از فتوای علما، ملت را به نخستین پیروزی سیاسی خود در دوران قاجار رساندند.

او افزود: در نهضت مشروطه نیز، همراهی بازار با علما و مردم، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری عدالتخانه و پیروزی نهضت داشت؛ نهضتی که با ایستادگی اصناف در برابر ظلم و تحقیر، به ثمر نشست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به دوران سخت حکومت رضاخان پهلوی خاطرنشان کرد: در آن سال‌ها، علما و بازاریان دوشادوش یکدیگر از هویت دینی و ملی مردم دفاع کردند و اجازه ندادند توطئه‌های رضاخان برای خاموش کردن شعائر حسینی و تعطیلی مساجد و حوزه‌های علمیه به نتیجه برسد. موتور مقاومت، مردم و بازار بودند.

وی با بیان اینکه دوران اشغال ایران در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ یکی از تلخ‌ترین فصول تاریخ کشور بود، گفت: در آن زمان، پادشاه وقت کشور به‌جای دفاع از ملت، راه فرار در پیش گرفت و کشور را بی‌دفاع رها کرد. متأسفانه در آن دوران، حتی محمدرضا پهلوی کوچک‌ترین موضعی علیه اشغالگران نگرفت و در اقدامی تحقیرآمیز، در مقابل سردمداران بیگانه سر تعظیم فرود آورد.

سردار سلیمانی سپس به همراهی تاریخی بازار با نهضت ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد و یادآور شد: اصناف با تمام توان در کنار دولت دکتر محمد مصدق ایستادند و در برابر استعمار انگلیس، پشتوانه مردمی نهضت ملی بودند.

وی تأکید کرد: از سال ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، بازار و اصناف نقشی بی‌نظیر در پشتیبانی از نهضت امام خمینی (ره) ایفا کردند؛ نقشی که با شجاعت، ایثار و آگاهی همراه بود.

او گفت: بازار هم پیش از انقلاب و هم پس از پیروزی آن، همواره در جایگاه درست تاریخ ایستاده است. جامعه اصناف دشمن را به‌خوبی شناخت و در بزنگاه‌ها به‌موقع و درست در برابر او صف‌آرایی کرد.

سلیمانی در پایان تأکید کرد: بازار و اصناف در طول تاریخ معاصر ایران، نه‌تنها بازوان اقتصادی ملت، بلکه ستون‌های پایدار هویت دینی، ملی و انقلابی کشور بوده‌اند و امروز نیز این نقش را با بصیرت و استقامت ادامه می‌دهند.