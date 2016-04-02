آبگیری دو سد جدید در سال ۹۵/ جزئیات طرح انتقال آب غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سيدمحمدرضا رضازاده گفت: سال ۹۴ سال پُر مشغله‌اي بود و در اين سال طرح هاي مهمي به نتيجه رسيد که از جمله اين طرح‌ها مي‌توان به بهره‌برداري از سد و نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي "سياه بيشه"، سد و نيروگاه "سيمره"، بهره‌برداري از بخش اول سامانه انتقال آب به دشت قروه - دهکلان و انتقال آب از سد "آزاد" به سد قشلاق اشاره کرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: در سال ۹۵ تلاش مي‌کنيم تا سامانه انتقال آب از سد "ژاوه" به دشت قروه و دهگلان که فعاليت اجرايي آن آغاز شده به پيشرفت فيزيکي مناسبي برسد. وی همچنین از آبگيري سدهاي رودبار در استان لرستان و سردشت در استان کردستان در سال ۹۵ خبر داد.

وی ادامه داد: بحث تکميل کارهاي سوويل تونل انزاب تاجيکستان در اين سال به انجام رسيد و در تعدادي از پروژه‌ها، حجم فعاليت‌ها به‌ شدت افزايش يافت. رضازاده از آبگيري سد داريان و آغاز حفاري به وسيله دستگاه TBM در پروژه "کاني‌سيب" آذربایجان شرقی و همچنين بخش دوم سامانه انتقال آب از سد آزاد و تونل "بازي‌دراز" در مناطق گرمسيري به عنوان ديگر طرح‌هاي انجام شده توسط شرکت آب و نیرو در سال ۹۴ نام برد.

رضازاده بيان کرد: اميدواريم در سال ۹۵ واحدهاي نيروگاهي سد داريان در استان کرمانشاه نيز به بهره‌برداري برسد. آبگيري سد رودبار لرستان، افزايش سرعت اجرايي در جبهه‌هاي مختلف طرح گرمسيري نيز از جمله طرح‌هاي سال ۹۵ است.