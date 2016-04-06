به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر چهارشنبه در تماس های تلفنی جداگانه با "الهام علی اف" و "سرژ سرکیسیان" روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، خواهان احترام کامل به آتش بس موجود در منطقه قره باغ و اجرای دقیق آن شد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن نیروهای نظامی و غیرنظامی دو کشور همسایه و دوست در جریان این درگیری ها بسیار متاسف؛ و آماده است تمامی امکانات خود را برای حل مسالمت آمیز اختلافات میان دو کشور دوست و همسایه از طریق گفت وگوهای سیاسی بکار گیرد.

رییس جمهور با بیان اینکه "با تداوم درگیری ها، منافع همه ملت های منطقه و بویژه ملتهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان آسیب می بیند و این روند به زیان پیشرفت و توسعه منطقه است"، از همتایان آذربایجانی و ارمنستانی خود خواست برای اطمینان از اجرای کامل آتش بس، نظارت دقیق بر آن و بازگرداندن آرامش به مرزهای دو کشور، حداکثر تلاش خود را بکار گیرند.

روحانی در این گفتگوها تصریح کرد: منطقه در حال حاضر با بحرانهای بزرگی مواجه است و تروریست ها و حامیان آنها همواره در تلاش هستند که بحران را به سراسر منطقه بکشانند. در چنین فضایی هر گونه تنش و درگیری ، می تواند فضا را برای نیات آنها آماده نماید.

روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز در این گفت وگوها با تشریح آخرین وضعیت مناطق درگیری و اقدامات انجام شده برای آتش بس و حفظ آن، از مواضع اصولی و تلاش های جمهوری اسلامی ایران در جهت حل و فصل این بحران تشکر و قدردانی کردند.