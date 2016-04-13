سید قاسم میرصفی سرپرست موسسه انتشارات الهدی که پس از خروج حمیدرضا شاه‌آبادی از این موسسه نشر وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به این سمت منصوب شده است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت پذیرش این مسئولیت گفت: به علت همکاری‌های دیگر در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آشنایی با خط مشی‌های تعیین شده در زمینه چاپ و نشر در فضای بین‌المللی و توسعه مراکز فروش در نمایندگی‌های خارج از کشور عهده‌دار این مسئولیت مهم شدم با وجود اینکه تحصیلات اینجانب نیز به‌عنوان مدرس دانشگاهی در رشته حقوق، بیش از سایر مدیران ناآشنا با این صنعت نکرده بود.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های کاری خود در سال جاری گفت: موسسه نشر الهدی سال گذشته در ۱۵ نمایشگاه بین‌المللی کتاب از جمله چین، روسیه، تاجیکستان، کویت، لبنان، قطر، بغداد، ترکیه، هند، عمان، اربیل شرکت و با ارسال کتاب‌های ترجمه شده به زبان بومی کشور هدف و ارائه کتب برتر نشر ایران به زبان‌های فارسی و انگلیسی، برگزاری نشست‌های تخصصی، رونمایی از منشورات موسسه، تلاش برای واگذاری حق رایت کتب ایرانی جهت چاپ مشترک آثار برتر ایرانی، اسلامی تمام توان خود را برای حضوری موثر به کار بست.

مرصفی ادامه داد: الهدی در تمام نمایشگاه‌های خارجی سعی داشته با تمامی توانش اثار چاپ شده با موضوعات متفاوت را انتخاب و با مشورت رایزن‌ها فرهنگی و یا نمایندگان مستقر خودش ارتباط با ناشران، کتابفروشان، مترجمان و بنیادهای فرهنگی هم سو و همکار با موسسه را رصد و در زمینه تبادل فرهنگی گام‌های موثری را بردارد، اما در پاره‌ای از موارد به علت کمبود وقت، حساسیت در موضوع‌های انتخابی، ندادن ویزا برای مشارکت و حضور همکاران در نمایشگاه‌ها، همکاری بدون هماهنگی با ارگان‌های داخلی به صورت موازی و بودجه محدود برای خرید کتاب از ناشران ایرانی، کاستی هایی را نیز داشتیم.

وی همچنین درباره برنامه‌های سال جاری این موسسه بین‌المللی نشر نیز گفت: الهدی در نظر دارد با مشارکت نهادهای داخلی و خارجی حضوری چشمگیر در ۲۰ نمایشگاه‌های بین‌المللی و تخصصی کتاب با هدف شکل‌گیری تصویری روشن از نظام جمهوري اسلامی ایران و اسلام ناب و گسترش گرایش آن در کل دنیا داشته باشد. همچنین تجدید چاپ کتاب‌های پرفروش، «از گذشته ادبی ایران» به زبان فارسی و انگلیسی، فلسفه علم کلام، فرهنگ موضوعی قرآن از دیگر پروژه‌های چاپی آتی ماست.

به گفته مدیرعامل مسسه نشر الهدی، واحد انتشارات الهدی سعی داشته برای چاپ و صفحه آرایی به بازارهای رقابتی ورود کند و به همین منظور از طراحان، ویراستاران، مترجمان برجسته ایرانی و خارجی که به زبان بومی هر کشور تسلط داشته نیز به عنوان همکار راهنمایی های فراوانی دریافت کرده است.

میرصفی همچنین از سرگیری مجدد فعالیت‌های نمایندگی موسسه الهدی در نجف با هدف توزیع نشر ایران درسراسر کشور عراق و استفاده از طرح‌های حمایتی ترجمه معکوس درچارچوب قراردادهای کپی‌رایت بین المللی از جمله امضای قرارداد چاپ خاطرات «گئورگ وارطانیان» بزرگترین جاسوس شوروی در ایران و ارائه منشورات ایرانی در برخی از فروشگاه‌های مطرح کتاب در خارج از کشور روسیه را نیز از مهمترین فعالیت‌های این موسسه بر شمرد.

مدیر موسسه انتشارات بین‌المللی الهدی همچنین با اشاره به اینکه ارائه طرح سایت دانلود کتاب و کتابخوانی دیجیتال برای استفاده فارسی زبانان خارج از کشور با همکاری بنیاد سعدی، ارائه طرح­‌های تخفیف ویژه فروش با در نظر گرفتن امتیازهای ویژه استفاده رایگان از فروشگاه‌­های مجازی و گردآوری و ارسال کتاب به نمایندگی‌های، تاجیکستان قرقیزستان، افغانستان، عراق در کنار حضور در بازارهای جهانی کتاب در فضای مجازی مانند آمازون، اپل استور از مهمترین رویکردهای تازه این موسسه در عرصه نشر بین‌الملل به شمار می‌رود تصریح کرد: یکی از معضلات کتاب‌های ایرانی ترجمه شده به زبان‌های غیر فارسی، ترجمه ضعیف و با کیفیت پایین است.

میرصفی افزود: موسسه الهدی با رویکرد اصلاح ترجمه و ویرایش گامی موثر را در این خصوص برداشته است. بر همین اساس در سال جاری موسسه تلاش کرده است تا در حد امکان ترجمه و ویرایش کتاب را توسط مترجمان و ویراستاران خبره کشور مقصد به انجام برساند. از سوی دیگر با توجه به اینکه روند ورود کتاب به چرخه توزیع در خارج از کشور برای ناشران خارجی بسیار دشوار است لذا موسسه در تلاش است تا در حد امکان کتاب‌های ترجمه شده را مشارکت و همکاری ناشر بومی در کشور هدف به چاپ رساند تا کتاب به شکل بهتری در چرخه توزیع قرار گیرد.

وی افزود: همچنین با عنایت به اینکه حضور در عرصه فروش دیجیتال کتاب با معضلات کمتری روبرو است، موسسه در نظر دارد تا با همکاری مطرح‌ترین اپلیکیشن‌های بین‌المللی‌ فروش کتاب دسترسی علاقه مندان به کتب اسلامی و فرهنگ ایران را در سراسر جهان بهبود بخشد. در این خصوص همچنین موسسه طرحی را در دست بررسی و پیشنهاد دارد که در صورت اجرا امکان دسترسی تمامی فارسی آموزان و علاقه مندان به ایران و زبان فارسی را در هر جای دنیا به کتابهای آموزش زبان فارسی و ایرانشناسی امکان پذیر می‌کند.