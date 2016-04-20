به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید مناف هاشمی که در حاشیه نشست ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک سخن می گفت، اظهار داشت: در فاصله باقی مانده تا بازی های المپیک تلاش خواهیم کرد تمامی فدراسیون ها، اعتبارات تخصیصی خود را تا پیش از اعزام به ریو بگیرند.

وی ادامه داد: البته فدراسیون هایی مثل وزنه برداری با 106 درصد پرداخت مطالبات، مبلغی اضافه بر تخصیص های توافق شده دریافت کرده که از طریق آن بتوانند ست های تمرینی را برای آماده سازی هر چه بیشتر وزنه برداران تهیه کنند.

هاشمی همچنین در خصوص حقوق افرادی که کسب سهمیه کردند، نیز چنین توضیح داد: حقوق این عزیزان از طریق صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی به حساب آن ها واریز شده است.

وی در ادامه در خصوص حواله های قهرمانان که پیش از عید به آن ها تحویل داده شده بود، گفت: کار خرید سکه از بانک مرکزی آغاز شده و طبق جدول صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، به مدال آوران پرداخت می شود.



معاون توسعه منابع و پشتیبانی با اعلام خبر واریز یک ماهه مطالبات باقی مانده پیشکسوتان ورزشی گفت: تلاش می کنیم در این بخش هم خوش حساب باشیم و تاخیری در پرداخت ها به وجود نیاید.