حمید سوریان مغلوب حریف بلغارستانی شد/ کسب سهمیه به اما و اگر کشید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گزینشی المپیک ۲۰۱۶ ریو در مغولستان از بامداد امروز (جمعه) در شهر اولان‌باتور آغاز شده که طی آن حمید سوریان در دور دوم با قبول شکست برابر حریفی از بلغارستان، راهش را برای کسب سهمیه وزن ۵۹ کیلوگرم بسیار سخت و ناهموار کرد.

سوریان که در نخستین دیدار خود با نتیجه ۷ بر ۴ از سد آمویان ارمنستانی گذشت، در دومین کشتی خود در حالیکه از حریف پیش بود در نهایت با نتیجه ۹ بر ۴ مغلوب ایوو آنگلوف از بلغارستان شد و روند کسب سهمیه را با اما و اگر مواجه ساخت. بدین ترتیب سوریان باید منتظر فینالیست شدن این حریف بلغار باشد تا شاید بتواند با ادامه کار در گروه شانس مجدد و کسب عنوان سومی به سهمیه وزن ۵۹ کیلوگرم المپیک دست یابد.

سوریان در مرحله قبلی رقابتهای گزینشی المپیک در قزاقستان نیز در کسب سهمیه ناکام ماند که این بار نیز با اعتماد محمد بنا در رقابتهای گزینشی مغولستان به میدان رفت.