ساخت نخستین سامانه دفاع موشکی هوایی پارا در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در مرکز این سامانه جدید و پیچیده، توپ «پانتسیر- اِس ۲» ضد هواپیمای جنگنده، سامانه موشکی زمین به هوا قرار دارد که می تواند اهدافی را در ارتفاعی از ۱۵ متر تا ۱۵ کیلومتر از سطح دریا و با فاصله ای حداکثر ۲۰ کیلومتر در تیررس خود قرار دهد.

موشکهای پرتاب شده از توپ «پانتسیر- اِس ۲» اهداف هوابردی را که با سرعتی حداکثر ۳٬۶۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کنند،‌ رهگیری می کند و بدین ترتیب،‌ از توان واژگون سازی هر هواپیما،‌ موشک کروز و یا پهپاد برخوردارست.

این مجموعه همچنین بمبهای هوایی «هوشمند» را به طور دقیق هدف قرار می دهد و به گونه ای طراحی شده است که می تواند بوسیله دو لوله توپ ۳۰ میلیمتری خود- که به طور جداگانه عمل می کنند- هلکوپترهای تهاجمی را سرنگون سازد. رادار این سامانه دفاع موشکی هوایی قادر است اهدافی را تا فاصله ای بالغ بر ۳۶ کیلومتر مسافت یابی کند.

این سامانه جدید همچنین برخی از مشخصه های سامانه دفاع هوایی متحرک و پیشرفته «سوسنا» را بکار گرفته است که شامل دو سکوی پرتاب موشک سوسنا- آر نصب شده بر روی یک تانک با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه است.

سوسنا به یمن کاربرد یک کانال تصویری حرارتی فوق العاده حساس قابلیت استفاده در تمام ساعات شبانه روز و همچنین در شرایط نامساعد آب و هوایی را دارد.

افزوده شدن «پتیتسلوف» می تواند امکانات نیروهای هوابرد روسیه را به طور چشمگیری افزایش دهد؛ زیرا پیش از این برای دفاع در برابر حملات هوایی تنها از سامانه های دفاع هوایی قابل حمل و دستی «ایگلا» و «وربا» استفاده می شد.