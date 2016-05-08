خوردن آب آلبالو فشارخون را کنترل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه نورث آمبریا انگلستان، افرادی که ۶۰ میلی لیتر افشره آلبالو که با کمی آب مخلوط شده باشد را بخورند شاهد کاهش ۷ درصدی فشار خون در مدت ۳ ساعت خواهند بود.

همین میزان کاهش فشار خون برای کاهش خطر سکته تا ۳۸ درصد یا بیماری قلبی تا ۲۳ درصد کافی است.

معمولا افرادی که دارای عارضه فشار خون بالا هستند، نیاز به استفاده دائمی از داروهای مختلفی دارند، اما به گفته پژوهشگران مصرف آب آلبالو می تواند در کاهش فشار خون تاثیر بسزائی داشته و حتی مصرف دائمی آن در برخی موارد منجر به عدم نیاز استفاده از قرص های فشار خون در بیماران می شود.

دانشمندان معتقدند آب آلبالو غنی از اسیدهای فنولیک است و به همین دلیل دارای چنین تاثیر قوی ای بر فشار خون است.

فشار خون بالا در صورت عدم درمان موجب افزایش ریسک حمله قلبی، نارسایی قلبی، بیماری کلیه، سکته و دمانس یا زوال عقل می شود.

در این مطالعه تیم تحقیق ۱۵ فرد دارای علائم اولیه فشار خون بالا را مورد آزمایش قرار دادند. به این افراد ۶۰ml افشره آلبالو رقیق شده در ۱۰۰ml آب یا نوشیدنی با حجم مشابه به عنوان دارونما که فقط بوی آلبالو را داشت، داده شد.

دانشمندان دریافتند افت فشار خون در شرکت کنندگانی که آب آلبالو خورده بودند در مقایسه با گروه مقابل ۷ درصد بود.

«کارن کین» از پژوهشگران ارشد این تیم تحقیقاتی در رابطه با یافته های فوق می گوید: «میزان قابل توجه کاهش فشار خون در افرادی که آلبالو مصرف می کنند، قابل مقایسه با تاثیری است که از داروهای شیمیائی فشار خون به دست می آید. این موضوع نشان دهنده اهمیت این میوه در روند درمانی فشار خون بوده و افراد مبتلا به این بیماری باید این میوه و فراورده های آن را در برنامه غذائی خود لحاظ کنند.»

«گلن هواتسون»، سرپرست تیم تحقیق، نیز می گوید: «یافته های ما نشان می دهد برخی از ترکیبات موجود در آلبالو دارای تاثیر بسیار مثبتی در کاهش فشار خون بوده و بر این بیماری تاثیر دارد.»

به گفته این محققان، فشار خون بالا علت اصلی مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی است اما کاهش نسبتا کم فشار خون می تواند تاثیر بزرگی بر نرخ مرگ و میر داشته باشد.