به گزارش خبرنگار مهر، بلقیس سلیمانی و حمیدرضا صدر از جمله مهمانان نشر چشمه هستند که قرار است با حضور در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با مخاطبان آثار خود دیدار و گفتگو کنند.

به این ترتیب، امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت، پیمان هوشمندزاده از ساعت ۱۲، عادل فردوسی پور از ساعت ۱۴ و بلقیس سلیمانی از ساعت ۱۵ در غرفه چشمه حاضر شده و با مخاطبان کتاب هایشان گفتگو می‌کنند.

طی روزهای گذشته از نمایشگاه، کاوه فولادی نسب، محسن آزرم، نسیم مرعشی، مصطفی مستور و الهام فلاح در غرفه این ناشر حضور یافته اند.

در ادامه برنامه های غرفه چشمه برای دیدار بازدیدکنندگان از نمایشگاه با اهالی قلم، فردا دوشنبه ۲۰ اردیبهشت، محمدحسن شهسواری و پیمان خاکسار، از ساعت های ۱۲ و ۱۵ در نمایشگاه حاضر خواهند بود.

روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت نیز محسن پوررمضانی، جابر حسین زاده و پدرام ابراهیمی هر سه از ساعت ۱۲ و فریبا وفی از ساعت ۱۵ در غرفه نشر چشمه حضور داشته و به امضای کتاب و گفتگو با مخاطبانشان می پردازند.

بهرنگ رجبی و احمد پوری هم روز چهارشنبه از ساعت های ۱۲ و ۱۵ در غرفه این ناشر حضور خواهند داشت. مهدی یزدانی خرم، احمد طالبی نژاد روز پنجشنبه از ساعت ۱۲ و ۱۵ و روزبه روزبهانی، سیامک تقی زاده، محمدرضا فرزاد و حمیدرضا صدر هم مهمانان روز جمعه این ناشر در نمایشگاه هستند که به ترتیب در ساعات ۱۲، ۱۵ و ۱۷ در غرفه چشمه حاضر خواهند شد.