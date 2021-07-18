خانه کتاب و ادبیات درگذشت حمیدرضا صدر را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، در پی درگذشت حمیدرضا صدر، موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با صدور پیامی درگذشت این‌نویسنده، منتقد سینما و مفسر فوتبال را تسلیت گفت.

مشروح متن این‌پیام به این‌ترتیب است:

«حمیدرضا صدر نویسنده، منتقد سینما و مفسر فوتبال نیز دارفانی را وداع گفت و به دیار حق شتافت. آن زنده‌یاد، فردی تحلیل‌گر با بیانی قدرتمند و قلمی توانا در حوزه سینما و فوتبال بود.

حمیدرضا صدر نه‌تنها در عرصه سینما و فوتبال بلکه در حوزه نویسندگی نیز فعالیت داشت و با کتاب «تو در قاهره خواهی مرد» برنده هشتمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شد. «نیمکت داغ»، «روزی روزگاری فوتبال»، «پسری روی سکوها» و... از دیگر آثاری است که به قلم او منتشرشده است.

خانه کتاب و ادبیات ایران فقدان این پژوهشگر و مؤلف را به جامعه فرهنگی، هنری و ورزشی کشور تسلیت می‌گوید.»