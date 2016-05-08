به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روسیا الیوم»، مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه با صدور بیانیه ای از نقض مجدد آتش بس در استان های «حلب» و «لاذقیه» خبر داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این مرکز آمده است: گروه های مسلح طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ بار آتش بس ۷۲ ساعته در حلب و شمال لاذقیه را نقض کردند.

این مرکز همچنین اعلام کرده است: این در حالی است که هم اکنون تنها ۲۴ ساعت از برقراری آتش بس در حلب و شمال لاذقیه می گذرد.

مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه اعلام کرده است: افراد مسلح عضو گروه «أحرار الشام» ۳ مرتبه اقدام به بمباران منطقه «الزهراء» حلب کردند؛ در همین حال گروه های مسلح وابسته به این گروه مواضع ارتش در حومه لاذقیه را هدف قرار دادند.

این مرکز در بیانیه خود همچنین آورده است: تروریست های تکفیری جبهه النصره همچنان به حملات خود به مواضع ارتش در حومه حلب ادامه می دهند.