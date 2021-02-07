«جبهه النصره» ۲۳ مرتبه مناطق کاهش تنش در سوریه را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پایگاه «حمیمیم» که مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه به شمار می‌رود، بیانیه‌ای را در خصوص حملات گسترده تروریست‌های تکفیری جبهه النصره به مناطق کاهش تنش در نقاط مختلف سوریه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه در بیانیه خود تأکید کرده است که تروریست‌های تکفیری جبهه النصره اخیراً ۲۳ مرتبه مناطق کاهش تنش در نقاط مختلف را هدف حملات خود قرار داده‌اند.

مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه در این خصوص اعلام کرد که جبهه النصره ۱۳ حمله را به مناطق کاهش تنش در استان ادلب ترتیب داده است. به گفته این مرکز، جبهه النصره همچنین ۲ حمله را در استان لاذقیه ترتیب داده است.

مرکز مذکور همچنین عنوان کرده است که استان حماه نیز ۳ مرتبه توسط تروریست‌های تکفیری جبهه النصره هدف حمله قرار گرفته است. این درحالی است که حملاتی نیز توسط جبهه النصره به استان حلب انجام شده است.