جشنواره تئاتر عروسکی به لحاظ مالی با علامت سؤال بزرگ مواجه است

مرضیه برومند درباره وضعیت برنامه‌ها، فعالیت‌ها و همچنین بودجه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک به خبرنگار مهر گفت: از یکطرف کارها و برنامه‌های دبیرخانه و جشنواره در دست انجام و وضعیت خوب است، اما به لحاظ مالی جشنواره با یک علامت سؤال بزرگ مواجه است. به غیر از پول اندکی که پیش از تعطیلات نوروز پرداخت شده بود هنوز ریالی به جشنواره پرداخت نشده است.

وی درباره شرایط بخش بین‌الملل جشنواره با توجه به وضعیت بودجه آن یادآور شد: از بین گروه‌های خوبی که با شرایط ما برای حضور در جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک اعلام آمادگی کرده‌اند، چند گروه انتخاب شده و با چند گروه هم که خودمان برای حضور در جشنواره از آن‌ها دعوت کرده‌ایم، گفتگو و رایزنی‌ها انجام شده است. فعلا با قول و قرار جلو می‌رویم تا وضعیت بودجه جشنواره مشخص شود.

دبیر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک درباره روند بازبینی آثار داخلی، اظهار کرد: در این دوره از جشنواره، مرحله بازبینی در ۲ بخش انجام می‌شود. در بخش اول که از ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود، میزبان کارگردان‌های تئاتر عروسکی شهرهای مختلف در خانه عروسک می‌شویم. این کارگردان‌ها با فیلم و عروسک‌های کار خود به مدت سه روز مهمان ما هستند تا درباره کارهایشان صحبت شود و مورد ارزیابی قرار بگیرند. از اواخر اردیبهشت‌ماه و اوایل خردادماه هم مرحله اول بازبینی گروه‌های تهرانی را انجام می‌دهیم و مرحله دوم بازبینی نیز اواخر تیرماه برگزار می‌شود.

برومند ادامه داد: برای کارگردان‌های تئاتر عروسکی شهرهای مختلف طی سه روز حضورشان در خانه عروسک، برنامه‌هایی چون برگزاری ورک‌شاپ‌های نمایشنامه نویسی، کارگردانی، طراحی و ساخت عروسک و گویندگی عروسک و همچنین نشست گفتگو و تماشای فیلم در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دوست داشتیم تعداد بیشتری از کارگردان‌های تئاتر عروسکی شهرهای مختلف را میزبانی کنیم اما امکانات‌مان جوابگو نیست، درباره دلایل ۲ بخشی شدن مرحله بازبینی جشنواره شانزدهم تئاتر عروسکی تهران - مبارک، اظهار کرد: برای اینکه پروسه تمرین تئاترهای عروسکی با دقت بیشتر و طولانی مدت‌تر اتفاق بیفتد و ما هم فرصت بیشتری برای مشاوره دادن و کمک کردن به گروه‌ها داشته باشیم مرحله بازبینی را ۲ بخشی کردیم. حتی اگر کاری در مرحله نهایی جشنواره پذیرفته نشده باشد به دلیل پروسه تمرینی که داشته یک اثر آماده است و می‌تواند در تهران یا شهرهای دیگر اجرا شود.

دبیر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک، تأکید کرد: چون کار دبیرخانه این دوره از جشنواره را زودتر از دوره قبل شروع کردیم با دقت و طمأنینه حرکت کردیم و هدف‌مان تولید آثار خوب و با کیفیت در جشنواره شانزدهم است.

برومند درباره کارناوال عروسکی اجرا شده در پانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک و احتمال برگزاری این کارناوال در جشنواره شانزدهم، گفت: برای افتتاح جشنواره شانزدهم و برگزاری این کارناوال فکرهایی کرده‌ایم. امسال کارناوالی را در مسیری طولانی‌تر و با برنامه ریزی بهتر برگزار خواهیم کرد تا مردم شاد شوند.