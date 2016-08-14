به گزارش خبرگزاری مهر، کودکان وعروسکهایشان برای شرکت در شادپیمایی (کارناوال) آغازین جشنواره تئاتر عروسکی دعوت شدند. این مراسم همزمان با نخستین روز جشنواره در یکم شهریور برپا میشود و طی آن تمام گروههای شرکتکننده در جشنواره با عروسکهایشان حضور خواهند داشت. در کنار گروههای شرکتکننده، دیگر هنرمندان تئاتر عروسکی هم با عروسکهایشان در این برنامه حاضر هستند. به این صورت که در این گردهمایی عروسکی، عروسکهایی در اندازههای مختلف از عروسکهای غول پیکر تا عروسکهای کوچک انگشتی در کنار هنرمندان حضور خواهند داشت.
از تمام خانوادهها هم دعوت شده است تا کودکان و عروسکهایشان را برای شرکت در این جشن عروسکی، همراه خود بیاورند.
شادپیمایی عروسکی در فاصله میان تالار وحدت تا محوطه باز تئاتر شهر برگزار میشود و شرکتکنندگان از حدود ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه مقابل تالار وحدت گرد هم میآیند و با طی کردن خیابان شهریار و پارک دانشجو به محوطه باز تئاتر شهر خواهند رسید.
احسان تارخ نیز با گروه موسیقی «گلک» این شادپیمایی عروسکی را آهنگین خواهد کرد.
مدیریت اجرایی این کارناوال بر عهده سامان خلیلیان است و این شادپیمایی را با همکاری شهردای منطقه ۱۱ برگزار میکند.
شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم شهریور در تهران برگزار میشود.
نظر شما