نقش قابل توجه خیرین جاسکی در مرتفع کردن مشکلات آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی ظهر یکشنبه در جشنواره خیرین مدرسه ساز جاسک که با حضور تعداد زیادی از خیرین مدرسه ساز و جمعی از مسئولان اداری شهرستان برگزار شد، بیان داشت: بسیاری از کاستی هایی که در آموزش و پرورش داشته ایم توسط خیرین مرتفع و موجب بالندگی و رشد آموزش و پرورش شده است.

کریمی با گلایه از اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان هرمزگان گفت: اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس فقط در پروژه هایی تجهیز و تخریب برای ساختن مدرسه مشارکت می کند در حالی که ما در جاسک در تعداد زیادی از روستاها فاقد مدرسه یا مدرسه کپری هستیم که خیرین فقط نصف هزینه این مدارس جدید را می پذیرند و مابقی هزینه ساخت با مشکل بر می خوریم.

رئیس اداره آموزش و پرورش جاسک با ابراز تاسف از اینکه در بسیاری از روستاها به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها آموزش و پرورش حضور ندارد، گفت: روستاهای حوزه های جانوری و پرکوه بواسطه نداشتن راه فاقد مدرسه هستند.

کریمی از افتتاح یک دبستان کپری در روستای گوا در حوزه پرکوه خبر داد و افزود: روستای گوا فاقد جاده و راه ارتباطی مالرو است که با پیاده روی چهار ساعته با ۱۹ دانش آموز فعال است.

وی بیان داشت: پوشش تحصیلی موجود غیر واقعی است زیرا در بسیاری از روستاها مدرسه نداریم که به علت نداشتن جاده و امکانات زیر بنایی ایجاد مدرسه و دبستان برای آموزش و پرورش سخت و امکان پذیر نیست و از سویی با مقایسه آمار مقطع ابتدایی و متوسطه در سال های گذشته با حال به خوبی می توان این مهم را فهمید.

رئیس اداره آموزش و پرورش جاسک همچنین وضعیت پوشش تحصیلی جاسک را بسیار بدتر از سیستان و بلوچستان دانست که میانگین پوشش تحصیلی جاسک با مناطق دیگر استان هرمزگان به ۸۰ درصد رسیده است.

کریمی گفت : به دلیل کمبود آب و فرسودگی و رطوبت هوای بالای منطقه جاسک سرویس های بهداشتی بسیاری از مدارس غیر قابل استفاده شده که باید هم خیرین و هم اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس ردیف خاص اعتباری و فوری برای این امر اختصاص دهند.