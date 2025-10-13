به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ضیایی ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش جاسک با اشاره به انتصاب ابراهیم آبیار به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش جاسک، این انتصاب راحاصل یک تصمیم جمعی و بر پایه اعتماد به نیروهای بومی دانست.

اعتماد به نیروهای بومی سیاست محوری دولت چهاردهم است

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به سیاست دولت چهاردهم مبنی بر افزایش مشارکت مردم در مدیریت محلی گفت: برای نخستین بار با وفاق مسئولان و فرهنگیان منطقه، اعتماد شد تا یکی از فرزندان فرهنگی بومی مسئولیت آموزش و پرورش شهرستان را برعهده بگیرد.

وی تأکید کرد: فرهنگیان توانمند زیادی در این منطقه وجود دارند و دکتر آبیار یکی از آنان است که شناخت دقیقی از شرایط منطقه دارد و امیدواریم با حمایت همه شاهد شکوفایی استعدادهای جدید در جاسک باشیم.

مدرسه محور اصلی توسعه جاسک

ضیایی با تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش در توسعه شهرستان اظهار کرد: اگر جاسک می‌خواهد سرافراز باشد، باید مدرسه و معلم را جدی بگیرد هیچ نهادی قدرتمندتر از مدرسه نیست و شوراهای آموزش و پرورش باید هر جلسه چند مسئله اساسی شهرستان را بررسی و برای آن راه‌حل ارائه دهند.

وی افزود: خوشبختانه گفتمان دولت چهاردهم بر محور آموزش و پرورش است و شخص رئیس‌جمهور در همه سفرها نخستین نشست خود را به این حوزه اختصاص می‌دهد که این نشانه اهمیت تعلیم و تربیت در نگاه دولت است.

بهره‌برداری از ۱۶۰ پروژه آموزشی در مهر ماه

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان از در دست اجرا بودن ۳۴۰ پروژه آموزشی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۶۰ پروژه در مهرماه امسال به بهره‌برداری رسیده و سهم شهرستان جاسک نیز در این طرح‌ها لحاظ شده است.

وی افزود: ۲۵۰ مدرسه با محور مسئولیت اجتماعی و راهبری استاندار هرمزگان در حال اجرا است و سهم ویژه‌ای برای توسعه هنرستان‌های شبانه‌روزی در شرق استان در نظر گرفته شده است.

توجه ویژه به جذب بازماندگان از تحصیل

ضیایی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز نگرانی از آمار ۴۳ درصدی بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه دوم در منطقه جاسک گفت: با وجود رشد شاخص‌ها، هنوز از میانگین استانی عقب هستیم و باید با تشکیل کمیته جذب دانش‌آموزان بازمانده به ریاست فرماندار شهرستان این موضوع را به‌صورت هفتگی پیگیری کنیم.

او ادامه داد: در سال جاری حدود هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز واجد شرایط ورود به پایه اول در استان شناسایی شدند که تاکنون ۵۰۰ نفر با تلاش همکاران به چرخه آموزش بازگشتند و تلاش می‌کنیم مابقی نیز شناسایی شوند.

تمرکز بر کیفیت آموزش و توانمندسازی معلمان

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین بر اجرای طرح‌های ارتقای کیفیت آموزشی و توانمندسازی معلمان تأکید کرد و گفت: میانگین نمرات نهایی دانش‌آموزان منطقه نسبت به میانگین استانی پایین‌تر است و باید روی پایه‌های نهم، یازدهم و دوازدهم کار ویژه‌ای انجام شود؛ برای این منظور بهترین دبیران از شهرستان میناب به مدت ۴۵ روز اعزام شدند تا در بهبود کیفیت آموزش منطقه همکاری کنند.

ضیایی با اشاره به اهمیت تقویت معلمان مناطق روستایی افزود: هیچ کارمندی شرایط سخت معلمان مناطق دورافتاده را ندارد. باید با برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی سرباز معلمان و نیروهای بومی، کیفیت تدریس را بالا ببریم.

حمایت از مشارکت مردمی و خیرین مدرسه‌ساز

وی ضمن قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز گفت: توسعه آموزشی یک فرایند تدریجی است و تنها با مشارکت همه نهادها، شوراها، بخشداران و خیرین محقق می‌شود. هر کودک بازمانده از تحصیل، مسئولیتی بر دوش ما است.

ضیایی از انعقاد تفاهم‌نامه ساخت دو مدرسه جدید در مناطق کم‌برخوردار جاسک خبر داد و تأکید کرد: هر قدم خیرین در این مسیر، گامی در جهت عدالت آموزشی است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گشایش‌های بیشتری در شرق هرمزگان باشیم.