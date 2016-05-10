ورودی بالای پرونده‌ به دستگاه قضا کیفیت کار را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پورجوهری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هزینه داوری نسبت به سایر هزینه‌های قضایی بسیار ارزان‌تر است و مزیت اصلی آن حصول سریع‌تر نتیجه است.

وی با بیان اینکه وضعیت ورودی پرونده‌ها در سیستم دادگستری بسیار نامناسب است، اظهار کرد: بر اساس آمار سالانه ده‌ها میلیون پرونده وارد سیستم قضایی كشور می‌شود و از این آمار این گونه برداشت می‌شود كه خانواده‌ای در کشور نیست که با مسائل حقوقی درگیر نباشد.

پورجوهری با بیان اینكه وجود این میزان پرونده حقوقی نشان می‌دهد مردم دغدغه‌های اجتماعی، اقتصادی و روانی دارند،‌ تصریح کرد: تاسیس مركز داوری گامی در جهت كمك به جامعه و رفع بخش عمده‌ای از مشكلات قوه قضائیه است.

رئیس هیئت امنای مرکز داوری كانون وكلای استان اصفهان ادامه داد: مکانیسم‌های بسیار متنوعی در روش‌های حل و رفع اختلافات وجود دارد که یکی از مطلوب‌ترین روش‌ها (علی‌رغم تمایل کمتر) رجوع به دادگستری است و این در حالی است كه همیشه سعی می‌شود از روش‌های دیگر اختلافات برطرف شود.

وی با بیان اینکه مباحث حقوقی در همه شئون اجتماعی زندگی وجود دارد، گفت: اگرچه ارایه خدمات مشاوره‌ای یکی از وظایف مهم وکلا است اما یک نقش مهم‌تر وکلا در دنیا که البته این مسئله متاسفانه در کشور سال‌هاست که مغفول مانده این است که اختلاف را حل کنند نه اینکه خود در درگیری یکی از طرفین مداخله کنند.

پورجوهری با اشاره به اینکه تاسیس مركز داوری در اصفهان از چند سال گذشته آغاز شده بود، افزود: البته این کار سختی بود زیرا دادگستری در این خصوص آماده نبود و همکاران وكیل نیز علاقه‌ای به این مبحث نداشتند و علاوه بر این فرهنگ آن نیز ایجاد نشده بود.

رییس هیئت امنای مرکز داوری كانون وكلای استان اصفهان با اشاره به اینكه استان اصفهان در رتبه نخست بحث داوری در کشور قرار گرفته است، ادامه داد: داوری یک حرفه و در تمام دنیا به ویژه در مباحث تجاری تعریف شده و فرهنگ آن باید در جامعه ایجاد شود.

وی با بیان اینکه هزینه داوری نسبت به سایر هزینه‌های قضایی بسیار ارزان‌تر است، تاکید کرد: یکی از مزیت‌های داوری این است که مشكل زودتر به نتیجه می‌رسد. هم چنین از دیگر مزیت‌های آن بحث سری بودن و تخصصی بودن داوری است.

پورجوهری گفت: مرکز داوری کانون وکلا یکی از چندین مرکز عمده داوری در اصفهان است که پیش‌بینی می‌شود ۸۰ درصد پرونده‌های در مرکز داوری کانون وکلا وارد شود.

مرکز داوری میانبری برای رسیدگی به اختلافات است

یک عضو هیئت امنایی مرکز داوری كانون وكلای اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: حجم سنگین پرونده‌های ورودی به دستگاه‌ قضایی از کیفیت رسیدگی‌ها می‌کاهد.

محمد جعفری‌فشارکی اظهار کرد: یکی از معضلات بسیار بزرگ دستگاه قضایی حجم بسیار پرونده‌های دستگاه قضایی است. در واقع بخش بزرگی از این پرونده‌ها ناشی از فرهنگ عمومی و وضعیت اقتصادی جامعه است که در حقیقت متولی آن دستگاه قضایی نیست.

وی گفت: آسیبی که حجم سنگین این پرونده‌ها به دستگاه‌ قضایی وارد می‌کند این است که از کیفیت رسیدگی‌ها می‌کاهد زیرا نباید از یک قاضی دادگستری توقع داشته باشیم که روزانه حداقل به ۱۰ پرونده رسیدگی كند.

این عضو هیئت امنای مرکز داوری كانون وكلای اصفهان افزود: به جهت اهمیتی که پرونده‌ها در دادگستری دارند به نظر می‌رسد که داوری تأثیر بسزایی در این بخش داشته باشد زیرا تمامی پرونده‌هایی كه در دستگاه قضایی مورد بررسی قرارمی‌گیرد پرونده‌های کلان و انبوه نیست و معضل اینجاست روند رسیدگی به پرونده‌ها چه کوچک چه بزرگ یکسان است.

وی با اشاره به ایجاد فرهنگ داوری در مردم، گفت: مردم هنوز نسبت به این مسئله آگاهی ندارند و به همین دلیل در صورت مواجه شدن با مشکل به دادگستری‌ها هجوم می‌آورند. اهمیت داوری باید به قدری باشد که مورد رجوع مردم قرار گیرد.

همچنین در ادامه یک عضو هیئت امنای مرکز داوری كانون وكلای اصفهان با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر حجم ورود پرونده به دادگستری‌ها بسیار زیاد شده است، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها با وجود روابط اجتماعی پیچیده‌تر حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری كمتر از ایران است.

یوسف شفیعی‌زاده با بیان اینکه یکی از مزایای مرکز داوری، داوری در قراردادهای تجاری است، گفت: بسیاری از كشور به بحث داوری در پرونده‌های حقوقی به ویژه در روابط تجاری توجه وی‍ژه دارند در نتیجه ورود پرونده‌ به سیستم قضایی آن‌ها كاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه داوری هزینه دادرسی دریافت نمی‌کند، افزود: رسیدگی به پرونده‌هایی که به دادگستری ارجاع داده می‌شوند بیش از یک تا سه سال طول می‌کشد اما با داوری این زمان حداکثر به سه ماه كاهش می‌یابد و هزینه وکیل مطابق تعرفه قوه قضاییه به داور پرداخت می‌شود.