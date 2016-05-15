به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، ریچارد لینکلیتر در گذشته با چند بازیگر در چند فیلم سینمایی مختلف کار کرده است؛ جک بلک در «مدرسه راک» و «برنی»، متیو مک‌کانهی در «مات و مبهوت» و «برنی» و البته پاتریشیا آرکت بازیگر برنده اسکار فیلم «پسربچگی».

اما هیچ بازیگری حتی به رکورد اتان هاوک نزدیک هم نمی‌شود که تا به حال هشت بار با کارگردان «هر کی یک چیزی می‌خواد» همکاری کرده و به نظر می‌رسد قرار است در آینده‌ای بسیار بسیار دور، حداقل یک فیلم دیگر به جمع این پروژه‌ها اضافه شود. این بازیگر سال گذشته در مصاحبه‌ای با اسکوایر گفته بود: «من و ریچارد لینکلیتر شروع به صحبت درباره ساخت فیلم «شاه لیر» وقتی که او ۹۰ ساله و من ۸۰ ساله هستم کردیم و قرار است این آخرین پروژه ما پیش از بازنشستگی باشد.»

حالا، لینکلیتر در مصاحبه با ایندپندنت این نقشه‌ها را تایید کرد. این کارگردان گفت: «آره. ما هدف نهایی را می‌بینیم. بینش داشتن خوب است. کمی به من وقت می‌دهد که واقعا درباره‌اش فکر کنم. لیر پروژه بزرگی است.»

این کارگردان درباره رابطه کاری‌اش با اتان هاوک صحبت کرد و گفت: «ما خیلی وقت پیش با هم جور درآمدیم، همکارهای طبیعی هستیم. به هم ایده‌هایی می‌دهیم که هرگز عملی نمی‌شود؛ او می‌گوید پروژه‌ای دارم و من می‌گویم نه خیلی سبک من نیست و همانجا تمام می‌شود. پروژه‌هایی داریم که روی‌شان کار می‌کنیم و ممکن است عملی بشوند، ممکن است نشوند. اتان مردی است که همیشه یک پروژه دارد. از این نظر به هم شباهت داریم. برای همین وقتی از نظر سینمایی با هم ارتباط برقرار می‌کنیم، همیشه جالب است.»

از پروژه‌هایی که هاوک و لینکلیتر در آن‌ها با هم همکاری کردند می‌توان به «پسرهای نیوتن»، «نوار» و «پسربچگی» اشاره کرد. پروژه بعدی هاوک، بازسازی وسترن کلاسیک «هفت خارق‌العاده» به دست آنتوان فوکوآ است که کریس پرت و دنزل واشنگتن در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.