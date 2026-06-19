به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم زوریخ با اهدای جایزه چشم طلایی خود از ریچارد لینکلیتر کارگردان آمریکایی، برای یک عمر دستاورد هنری قدردانی می‌کند.

این فیلمساز با حضور در این جشنواره، ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) جایزه خود را در زوریخ دریافت خواهد کرد.

جشنواره زوریخ در تجلیل از لینکلیتر از وی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین فیلمسازان مؤلف سینمای مستقل آمریکا یاد کرد و افزود: وی کارگردانی است که آثارش، از جمله سه‌گانه «پیش از ...» و «پسربچگی»، سینما را از نو تعریف کرده و یک نسل کامل را شکل داده است.

این جشنواره همچنین مروری گسترده بر آثار لینکلیتر ارائه می‌کند و یک مسترکلاس عمومی با حضور این فیلمساز برگزار خواهد کرد تا وی به بررسی آثار خود و بینشی که موجب شکل‌گیری آنها شد، بپردازد.

کریستین یونگن مدیرعامل این جشنواره گفت: ریچارد لینکلیتر یکی از دوراندیش‌ترین و سازنده‌ترین کارگردانان سینمای مستقل آمریکا است. او با دیالوگ‌های ناتورالیستی و صحنه‌هایی که گویی مستقیم از زندگی واقعی برداشته شده‌اند، آینه‌ای در برابر زمانه ما قرار می‌دهد و بهترین‌های بازیگرانش را بارز می‌کند.

او همچنین از وی به عنوان کارگردان فیلم مورد علاقه‌اش «پیش از طلوع آفتاب» یاد کرد و گفت: به لطف آن فیلم با همسرم آشنا شدم. بنابراین، بسیار خوشحالم که از او در زوریخ استقبال می‌کنم و فیلم‌هایی را که سال‌هاست مرا تحت تأثیر قرار داده‌اند، با مخاطبانمان به اشتراک می‌گذارم.

فیلم‌های لینکلیتر شامل «اسلکر» (۱۹۹۱)، «گیج و مبهوت» (۱۹۹۳)، «پیش از طلوع آفتاب» (۱۹۹۵) برنده خرس نقره‌ای و دنباله‌های آن «پیش از غروب آفتاب» (۲۰۰۴) و «پیش از نیمه‌شب» (۲۰۱۳) است.

فیلم «پسربچگی» (۲۰۱۴) او که طی ۱۲ سال با همان بازیگران فیلمبرداری شده، نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم شد. از دیگر آثار برجسته او می‌توان به «مدرسه راک» (۲۰۰۳) با بازی جک بلک، «زندگی بیداری» (۲۰۰۱)، «یک اسکنر تاریک» (۲۰۰۶)، «هیتمن» (۲۰۲۳) و «ماه آبی» و «موج نو» (۲۰۲۵) اشاره کرد.



لینکلیتر از این که جایزه دستاورد حرفه‌ای را از جشنواره فیلم زوریخ دریافت می‌کند ابراز خوشوقتی کرد و گفت: بسیار مشتاقم که با مخاطبان اروپایی که در طول دوران حرفه‌ای‌ام برایم بسیار مهم بوده‌اند، این موفقیت را جشن بگیرم.