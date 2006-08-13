نهادهاي مالي و كارگزاران 10 ميليارد تومان پول به حساب شركت بورس ريختند

دبير كميته اجرايي هيئت موسسين شركت بورس در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر گفت :تا پايان مهلت تعيين شده در 16 مردادماه، 76 كارگزار و 53 نهاد مالي سرمايه خود را به حساب شركت بورس واريز كردند .

حسين خرازي گفت:از مبلغ 12 ميليارد توماني كه موسسين حقوقي، اعم از نهاد هاي مالي و كارگزاران بايد به حساب شركت بورس واريز مي كردند تا پايان مهلت تعيين شده مبلغ 10 ميليارد تومان به حساب شركت بورس واريز شد.

وي ادامه داد: از آنجا كه برخي از كارگزاران متوجه زمان پذيره نويسي نبودند و اينكه برخي نيز خواستار درصد بيشتري در شركت سهامي بورس مي باشند زمان واريز سرمايه موسسين براي چند مورد خاص تا چهارشنبه تمديد شد.

دبير كميته اجرايي هيئت موسسين شركت بورس گفت :در مورد حقوقي هايي كه هم نهاد مالي وهم كارگزاري مربوطه در شركت بورس شهم داشتند قرارشد كه براي حفظ سهم كارگزاران ، كارگزار مربوطه نسبت به نهاد مالي آن سهم بيشتري داشته باشد.

خرازي در پايان گفت :هر چقدر از ميزان سرمايه واريزي مشخص شده موسسين، توسط نهادهاي مالي و كارگزاران به حساب شركت بورس واريز نشود به‌صورت پذيره نويسي و با 20 در صد باقيمانده براي عموم عرضه خواهد شد.