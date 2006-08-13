شوراي نگهبان مخالفتي با تعويق انتخابات ندارد / برگزاري انتخابات خبرگان و شوراها در 24 آذر منوط به رفع مانع قانوني است

كدخدايي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب، متذكر شد: آخرين مهلت قانوني برگزاري انتخابات مجلس خبرگان چهارم آذر است كه موكول كردن آن به 24 آذر خلاف قانون است و بايد اين مانع قانوني برطرف شود.

قائم مقام شوراي نگهبان تاكيد كرد: شوراي نگهبان مخالفتي با تعويق انتخابات همزمان خبرگان و شوراها ندارد منوط به اينكه منع قانوني فوق كه مغاير با ماده 5 قانون انتخابات مجلس خبرگان است برداشته شود.

كدخدايي گفت: وزارت كشور در نامه اي به شوراي نگهبان درخواست كرد كه انتخابات چهارمين دوره‌ مجلس خبرگان رهبري و سومين دوره‌ شوراي شهر با تاخيري 28 روزه در 24 آذر ماه برگزار شود، كه اين شورا اعلام موافقت خود را منوط به برطرف شدن منع قانوني تعويق انتخابات خبرگان كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان خاطر نشان كرد: وزارت كشور علت اصلي اين تاخير را عمليات اجرايي سنگين و گسترده انتخابات خبرگان، انتخابات شوراي شهر و طرح سرشماري نفوس و مسكن عنوان كرده بود و معتقد بود اين انتخابات به تاخير بيفتد

