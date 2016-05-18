تمهیدات ویژه پلیس راه را برای تعطیلات نیمه شعبان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: به جهت روانی ترافیک در تعطیلات آتی پلیس راه راهور ناجا محدودیت های ترافیکی را به شرح زیر به مرحله اجرا گذاشته است.

۱- تردد موتور سيكلت از ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۹ الي ساعت ۰۲۰۰ روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۰۳ از محورهاي كرج- چالوس، هراز، فيروزكوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعكس ممنوع مي‌باشد.

۲- محور كرج- چالوس

الف- تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت از محور كرج- چالوس ممنوع مي باشد.

ب- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۵۰۰ وز جمعه مورخ ۹۵/۰۲/۳۱ تا ساعت ۰۲۰۰ روز شنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۱ از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام مامورين پليس راه در محل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۷۳۰ روز جمعه ۹۵/۰۲/۳۱ تا ساعت ۰۲۰۰ روز شنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۱ از ۱۵ كيلومتری جنوب مرزن آباد (دزدبن) به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

ج- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۰۲ تا ساعت ۰۲۰۰ روز دوشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۳ از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام مامورين پليس راه در محل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۶۳۰ روز یکشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۲ تا ساعت ۰۲۰۰ روز دوشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۳ از ۱۵ كيلومتری جنوب مرزن آباد (دزدبن) به سمت كرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

۳- محور هراز

الف-ترددکلیه وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳۰۰روز یکشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۲ تاساعت ۰۳۰۰ بامدادروز دوشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۳ از رودهن محدوده (مشاء)به سمت آمل ممنوع می گردد وبا اعلام مامورین پلیس راه در محل ترددکلیه وسایل نقلیه از از ساعت ۱۵۰۰روز یکشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۲ تاساعت ۰۳۰۰ بامدادروز دوشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۳ از آب اسک به سمت رودهن (مشاء)یکطرفه خواهد بود.

ب- تردد كليه تریلرها ازمحور هراز ممنوع مي باشد

ج- تردد كليه كاميونها وكاميونت ها به استثناي حاملين موادسوختي و فاسد شدني از ساعت ۰۸۰۰ روز چهار شنبه مورخه ۹۵/۲/۲۹ الی ۰۸۰۰ روز دوشنبه مورخ های ۹۵/۰۳/۰۳ از محور هراز ممنوع مي باشد.

۴- محور فیروزکوه

الف- تردد كليه تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني به استثناي حاملين موادسوختي و فاسد شدني از ساعت ۰۸۰۰ روز چهار شنبه مورخه ۹۵/۲/۲۹ الی ۰۸۰۰ روز دوشنبه مورخ های ۹۵/۰۳/۰۳ از محور هراز ممنوع مي باشد.

ب- تردد كليه كاميونها وكاميونت ها به استثناي حاملين موادسوختي و فاسد شدني از ساعت ۰۸۰۰ روز یکشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۲ الی ۰۸۰۰ روز دوشنبه مورخ های ۹۵/۰۳/۰۳ از محور هراز ممنوع مي باشد.

۵-محور قزوین رشت و محور آستار اردبیل

تردد کلیه تریلر ها و کامیونها به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۴۰۰ روز یکشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۲ در محورهای قزوین رشت و آستارا اردبیل و بالعکس ممنوع می باشد.

۶-محور فاروج-شیروان-بجنورد -چمن بید و محور چمن بید - جنگل گلستان و بالعکس

تردد کلیه تریلر ها و کامیونها به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای پنجشنبه و یکشنبه مورخه های۹۵/۰۲/۳۰ و ۹۵/۰۳/۰۲ در محورهای فوق ممنوع می باشد.

۷-محور فریمان مشهد

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳۰۰ الی ۲۱۰۰ روزهای جمعه - شنبه و یکشنبه مورخه های ۹۵/۰۲/۳۱ , ۹۵/۰۳/۰۲ , ۹۵/۰۳/۰۱ از ۲۰ کیلومتری محور فریمان مشهد مسیر شرق به غرب ممنوع و وسایل نقلیه می توانند از مسیر جایگزین آزادراه شهید شوشتری تردد نمایند.

۸-محورهای استان قم

تردد انواع تریلر , کامیون و کامیونت از ساعت ۱۰۰۰ روز شنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۱ الی ساعت ۱۴۰۰ روز یکشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۲ از :الف: میدان ۷۲ تن به سمت جمکران ممنوع و وسایل نقلیه می توانند از مسیر جایگزین ( پل میدان ۷۲ تن به سمت اتوبان قم کاشان تردد نمایند.

ب-عوارضی اتوبان قم کاشان به سمت میدان ۷۲ تن ممنوع و وسایل نقلیه می توانند از مسیر جایگزین اتوبان قم کاشان به سمت رودخانه تغییر مسیر داده و در ادامه از کنارگذر منتهی به خیابان شهید بادیان وارد کمربندی امام علی ( ع) و در ادامه به سمت جاده قدیم قم تهران و سلفچگان ادامه مسیر دهند.

ج-جاده قدیم کاشان قم نرسیده به پل امیر کبیر به سمت مسجد مقدس جمکران ممنوع و وسایل نقلیه می توانند از مسیر جایگزین کنارگذر پل امیرکبیر وارد اتوبان کاشان قم شوند تردد نمایند.

۹-محورهای دلیجان نراق , مشهد اردهال کاشان , محور قدیم ساوه همدان و محور قدیم ساوه سلفچگان

تردد کلیه تریلر ها و کامیونها به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ روز شنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۱ الی ساعت ۱۲۰۰ روز دوشنبه مورخه ۹۵/۰۳/۰۳ در محورهای فوق ممنوع می باشد.