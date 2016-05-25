فیلم/ روبات های امدادگر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم جالب می توانید تعدادی از روبات های امدادگر که بر روی زمین و آسمان فعالیت می کنند را مشاهده کنید.

ابتدا با روبات امدادگر زمینی آشنا می شوید که با گشت زدن در منطقه مورد نظر می تواند اطلاعات را جمع آوری و به کاربر خود مخابره کند ضمن اینکه از قابلیت بالایی برای گذر از موانع برخوردار است.

همچنین در این فیلم پهپادهایی را می بینید که برای عملیات امداد و نجات در کوهستان از آنها استفاده می شود که با گرفتن تصویر و ارسال آن به کاربر اطلاعاتی را راجع به مناطق صعب العبور می دهند.