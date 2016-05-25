به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ مرتضی وفایی مدرس دانشگاه و تولید کننده آبگینه در رابطه با جایگاه نمایشگاه سالانه صنایع دستی و اهمیت آن می‌گوید: با توجه به اینکه جامعه امروز به سمت صنعتی شدن پیش می رود، هنر شیشه گری و دیگر هنرها درحوزه صنایع دستی در صورت مورد توجه قرار نگرفتن هرروز مهجورتر می شوند. به همین منظور یکی از اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام دادآموزش هنر است، با آموزش می‌توانیم از فراموشی جلوگیری کرده وهنرهای اصیل ایرانی را در ذهن همگان زنده نگهداریم.

وی افزود: در راستای تلاش برای زنده نگه داشتن هنرهای سنتی کشور برگزاری بازارچه‌های صنایع دستی در تمامی استان‌های کشور، برگزاری انواع نمایشگاه‌های داخلی، خارجی از جمله نمایشگاه سالانه صنایع دستی که هر ساله در خرداد ماه برگزار می شود، می توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی انواع صنایع دستی ایرانی، روش های تولید و خاستگاه هنرها به مردم و بازدید کنندگان باشد.

وی در ادامه در زمینه هنر شیشه گری و اهمیت آن نیز گفت: این هنر ایده های نو و جدیدی را با خود به همراه دارد. با پردازش آن می‌توانیم هر روز آثاری جدید را خلق کنیم به عنوان مثال در این رشته تکنیک جدیدی با نام «احیا» وجود دارد که آثاری جدید و منحصر به فرد را به تولیدکننده می دهد.

این تولید کننده صنایع دستی با اشاره بر لزوم توجه به حوزه صادرات صنایع دستی تاکید کرد: باید بتوان در راستای تولید صنایع دستی اقداماتی را صورت داد که در صادرات و فروش صنایع‌دستی نیز موثر باشد، با نگاهی خوب به این موضوع می توان از آثار تولیدی به عنوان یک کالای صادراتی خوب استفاده کرد، طراحی متنوع و جدید، رنگهای جذاب بکار برده شده در این محصولات همه می‌توانند در راستای نمایش عمومی آثار در توسعه صادرات صنایع دستی مفید باشند.

وی در پایان افزود: هدف ما به عنوان یک هنرمند زنده نگه داشتن هنری است که قدمت چندین هزارساله دارد، با ایجاد تنوع در تولیدات و حضور در نمایشگاه های مختلف برای به نمایش درآوردن آثار از جمله نمایشگاه سالانه صنایع دستی که به خاطر ملی و سراسری بودن می تواند با ایجاد ارتباط میان تولید کننده های استان های مختلف با یکدیگر و نیز ایجاد ارتباط مستقیم با صادر کنندگان تاثیر بسزایی در افزایش فروش و صادرات صنایع دستی داشته باشد.