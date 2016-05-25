پنج کتاب ارزشمند تاریخ پزشکی خراسان رضوی رونمايی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین محتشمی ظهر چهارشنبه در همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار شد، با بیان اینکه در این همایش تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران وافتخارات پزشکی کشور بازنگری و معرفی می‌شوند، اظهاركرد:هدف از برگزاری این همایش بازشناسی تاریخ پزشکی خراسان با حضور متخصصان، اندیشمندان و محققان تاریخ پزشکی ایران است.

وي افزود: بررسی تاریخ پزشکی خراسان، بیماری‌شناسی و درمان در دوره پزشکی اسلامی، تاریخ بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ادوار اسلامی و خراسان و ...از محورهای این همایش ملی است.

محتشمی با اشاره به تاریخ پزشکی ایران افزود: تاریخ پزشکی ایران درخشان است، به طوری که شماری معتقدند دستاوردهای طب یونان برگرفته از طب ایرانی است.

دبیر اجرایی اين همايش تأکید کرد: این افتخارات و نکته های درخشان تاریخ پزشکی ایران باید در مرحله نخست به دانشجویان و در مراحل بعدی به همه دنیا معرفی و شناسانده شود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «جوانان ما چهره‌های ورزشی و هنری دنیا را بهتر از مفاخر کشورمان می‌شناسند» اشاره کرد و گفت: در همین راستا دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نخستین دانشگاه در سطح کشور به معرفی مفاخر علمی، فرهنگی و ... در چهار سطح بین المللی، ملی، استانی و حتی محلی پرداخته است.

محتشمی به موضوع چکیده مقاله‌های دریافتی توسط دبیرخانه همایش پرداخت و افزود: از ۷۶ مقاله ارایه شده، ۱۴ مقاله جهت سخنرانی، ۴۰ مقاله به عنوان پوستر و ۱۰ مقاله به عنوان پایان نامه انتخاب شدند.

وی در پایان از رونمایی پنج کتاب ارزشمند پزشکی در آخرین روز این همایش خبرداد و افزود:در آخرین روز از این مراسم از پنج کتاب ارزشمند پزشکی با حضور دکتر علی اکبر ولایتی ریاست محترم مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام رونمایی می شود.