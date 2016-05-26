به ‌گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری در دیدار با «گارلت دوین» وزیر اقتصاد، انرژی، صنعت و نفت و صنایع دستی ایالت "نورد راین وستفالن" آلمان، گفت: در دوران پسا تحریم، صنعت برق بزرگ‌ترین شاخص و سیاست کاری خود را حرکت به سمت انرژی‌های تجدید پذیر در تولید برق جایگزین نیروگاه‌های با سوخت فسیلی قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه برای استفاده از انرژی‌های بادی و خورشیدی باید به سه عامل مهم منابع بادی و خورشیدی، قابلیت انعطاف پذیری شبکه برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و وجود نیروگاه‌های حرارتی به عنوان مکمل تولید برق در کنار نیروگاه‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: از این رو باید از شبکه‌های قوی برخوردار باشیم تا بتوانیم کمبود برق کشور را جبران کنیم، زیرا شبکه انتقالی که با نیروگاه خورشیدی کار می‌کند با شبکه‌هایی که با نیروگاه‌های سوخت فسیلی کار می‌کنند متفاوت است.

رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب با اعلام اینکه در ایران رویکرد استفاده از انرژی‌های نو، بادی و خورشیدی و کم کردن اتکای نیروگاه‌ها به سوخت فصیلی، به شدت پیگیری می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد که طبق برنامه وزارت نیرو، قرار است در ۱۰ سال آینده حدود ۸ هزار مگاوات انرژی‌های بادی و خورشیدی به این ظرفیت اضافه شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه آلمان در زمینه صنعت آب و برق دارای فناوری و تجربیات شاخص است، بیان کرد: ضمن همکاری در زمینه آب و فاضلاب، تمایل داریم در بخش انرژی‌های تجدید پذیر نیز از تخصص و تجربیات این کشور بهره‌مند شویم.

مشاور وزیر نیرو با یادآوری اینکه در ۱۰ سال آینده ۵۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده می‌شود که ۸ هزار مگاوات آن مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است، تاکید کرد: آلمان در زمان تحریم‌ها در کنار ایران بوده و رابطه خود را با ما قطع نکرده است، استراتژی آینده ما این است که در زمینه انرژی‌های بادی و خورشیدی از همکاری‌های بیشتر آلمان بهره‌مند باشیم.

«گارلت دوین» وزیر اقتصاد، انرژی، صنعت و نفت و صنایع دستی ایالت نوردراین وستفالن آلمان هم با بیان اینکه هیچ ایالتی از آلمان مانند ایالت «نوردراین وستفالن» درگیر انرژی‌های نو برای تأمین نیازهای کشور نیست، گفت: در این ایالت هیچ نیروگاه هسته ای وجود ندارد و در سال‌های گذشته شرکت‌های زیادی در انرژی‌های تجدید شونده به خصوص بادی و خورشیدی با تجربیات بالا فعالیت خود را با ما آغاز کرده‌اند.

این مقام آلمانی با اشاره به اینکه بعد مسافت بین تولیدکننده و مصرف کننده نیاز به یک شبکه انتقال و شبکه توزیع دارد که باید با هم همگون شده باشند، اظهار داشت: استفاده از تکنولوژی دیجیتال که مصرف بهینه و تولید بهینه داشته باشد، می‌تواند تا میزان زیادی، تلفات را به حداقل برساند و استفاده از تکنولوژی دیجیتال در این خصوص ضروری است.

وزیر اقتصاد، انرژی، صنعت و نفت و صنایع دستی ایالت نوردراین وستفالن آلمان در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از شبکه‌های فاضلاب، شبکه‌های پیری هستند که باید هرچه زودتر بازسازی شوند تا زمینه‌های آلودگی محیط زیست را فراهم نکنند.