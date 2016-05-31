جزئیات تشکیل ارکستر شهر تهران تشریح شد/ نحوه تخصیص درآمدها

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نشست خبری مدیران ارکستر شهر تهران که به تازگی در زیرمجموعه امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت خود را آغاز کرده است، توضیح داد: سال ۹۴ سال بسیار خوبی برای موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود که ما در این راستا برنامه‌های متنوعی را برگزار کردیم و امیدواریم که چنین برنامه‌هایی در سال ۹۵ نیز با قوت بیشتری انجام پذیرد.

معرفی دستاوردهای موسیقایی سال ۹۴

وی افزود: برپایی ویژه برنامه «آوای دوست» با حضور هنرمندان پیشکسوت، برگزاری ۱۸۱ کنسرت در فرهنگسراهای ابن‌سینا، بهمن، فردوس و ارسباران، انتشار آلبوم «حضرت خورشید» با موضوع حضرت علی‌ (ع)، انتشار آلبوم «دوشنبه کربلا» ویژه ایام محرم و صفر با صدای استاد دولتمند خلف، انتشار آلبوم ردیف سنتی «آواز ایران» با هنرمندی علی جهاندار، انتشار یک اثر موسیقایی ویژه با حضور هنرمندانی چون فؤاد حجازی و استفاده از اشعار فاضل نظری، برپایی جشنواره موسیقی «پیامبر مهربانی» با ۶۸ اجرا در فرهنگسراهای شهر تهران، شکل‌گیری گروه‌های موسیقایی مختلف در فرهنگسراهای ارسباران، بهمن، امید و بهاران، شکل‌گیری گروه موسیقی «نغمه شهر» به سرپرستی بابک ربوخه با هنرمندی همکاران سازمان فرهنگی هنری شهر تهران و تشکیل ارکستر شهر از جمله برنامه‌هایی بود که ما در سال گذشته نسبت به ارایه آنها، اقداماتی را انجام دادیم و این روز که در کنار شما عزیزان هستیم، به بهانه تشکیل ارکستر شهر امیدواریم بتوانیم خدمتگزار شایسته‌ای برای هنرمندان موسیقی باشیم.

عبدالحسینی بیان کرد: فعالیت‌های ارکستر شهر تهران به شکل یک مجموعه حرفه‌ای است. این ارکستر فصل جدیدی در فعالیت‌های موسیقایی سازمان فرهنگی هنری شهر تهران است که امیدواریم آینده درخشانی هم داشته باشد.

چرا ارکستر سازهای ایرانی تعطیل شد؟

اسماعیل تهرانی رهبر ارکستر شهر تهران نیز با تقدیر از تشکیل چنین مجموعه موسیقایی توسط شهرداری تهران به ماجرای تعطیلی ارکستر سازهای ایرانی اشاره کرد و گفت: تیرماه ۹۴ بود که ارکستر سازهای ملی ایران یک بار و برای آخرین بار بدون هیچ زمینه‌ای در تالار وحدت تهران روی صحنه رفت و متأسفانه با توجه به اینکه از اقبال چندانی برخوردار نشد، چراغش بعد از یک اجرا خاموش شد. اما این بار به همت مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از جمله آقایان بابک ربوخه، امیر عبدالحسینی و محمود صلاحی از من خواسته شد که این بار به نوعی این ارکستر را مجدداً با نام «ارکستر شهر» راه‌اندازی کنم و امیدوارم این فضا ادامه داشته باشد و این چراغ و سقف همچنان برای جوانان این مملکت روشن باشد.

وی تاکید کرد: ماندگاری این هنر مهجور که در طول تاریخ به آن بی‌حرمتی و بی‌توجهی شده، روشن‌ کردن یک چراغ برای جوانان مرز و بوم و فرهنگ‌سازی و شناساندن موسیقی جامعه ایرانی به ملت‌های شرق و غرب از اهداف ارزشمند برپایی ارکستر شهر تهران است که امیدوارم همیشه به این هنر نه به عنوان تفنن بلکه به چشم یک ضرورت نگاه شود و کاری کنیم که چنین مجموعه‌ای استوار به راه خود ادامه دهد.

دغدغه‌های شورای فنی ارکستر شهر تهران

میلاد کیایی نوازنده پیشکسوت سنتور و عضو شورای فنی ارکستر شهر تهران نیز در این نشست خبری در سخنان کوتاهی گفت: با عشق و اشتیاق در مجموعه ارکستر شهر تهران حضور پیدا کرده‌ام و هر نوع کمکی که در این راه برای تشکیل یافتن این کار فرهنگی وجود داشته باشد، در خدمت آن خواهم بود.

حمید متبسم نوازنده پیشگام و عضو دیگر شورای ارکستر شهر تهران نیز گفت: برای من بسیار اتفاق بزرگی است که این بار کار به دست کسی افتاد که باید می‌افتاد. به هر حال پرداختن فرهنگ و حمایت از آن جزو وظایف شهرداری‌ها و دولت است. متأسفانه علیرغم اینکه هنرمند باید یک گام از مخاطب خود جلوتر باشد اما می‌بینیم قالب آن چیزی که این روزها در عرصه موسیقی تولید می‌شود، عوام‌گرایی و نگاه به مشتری است؛ یعنی موسیقی‌ای خوب است که مشتری بیشتری داشته باشد. در حالی که همه باید به این موضوع توجه داشته باشیم که شرط پیروزی، تعداد مخاطب نیست. بنابراین تصور می‌کنم ارکستر شهر تهران آمده تا به هنر و فرهنگ این سرزمین بپردازد و برای من جای بسیار خوشحالی است که می‌توانم در خدمت این مجموعه موسیقایی باشم.

شهرام میرجلالی هنرمند پیشکسوت نیز گفت: این کار بنیه محکمی دارد و به اعتقاد من افتخار بزرگی برای شهرداری است که نقش وزارت ارشاد را در این مقطع بازی می‌کند البته همه می‌دانیم که وضع مالی شهرداری خوب است و تا آنجا که می‌دانم می‌تواند از پس هزینه‌های این ارکستر بربیاید. ما غیر از صدای بوق و ناهنجاری‌های دیگر صوتی که به آنها آلودگی صوتی می‌گوییم، آلودگی‌های دیگری هم داریم و آن آلودگی صوتی از صدای ساز بم است که امیدوارم در این فضا بتوانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

هادی منتظری هم در این نشست گفت: من فقط امیدوارم تشکیل چنین ارکستری استمرار داشته باشد نه اینکه مثل دفعه قبل اجرا شود و دیگر اجرای دوباره‌ای از آن دیده نشد.

فیروزی دیگر نوازنده پیشکسوت عرصه موسیقی نیز در این نشست خبری گفت: نکته‌های لازم را دوستان گفتند، من فقط خوشحالم که ارکستر شهر تهران راه‌اندازی شده و جوان‌ها می‌توانند جایی برای فعالیت داشته باشند.

نوازندگان ارکستر شهر تهران فعلا حقوق نمی‌گیرند

بابک ربوخه مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این نشست خبری با اشاره به جزئیات تشکیل ارکستر شهر تهران، توضیح داد: خوشبختانه از زمان پخش فراخوان حدود ۲۵۰ متقاضی برای حضور در ارکستر شهر تهران اعلام آمادگی کرده‌اند که امیدوارم ظرف روزهای باقی‌مانده، دیگر دوستان هنرمندان نیز به جمع ثبت‌نام‌کنندگان بپیوندند و ما آزمون را سریع‌تر برگزار کنیم. به هر حال طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته ظرف ۱۵ روز آینده از هنرمندان متقاضی تست گرفته می‌شود و یک ماه آینده نیز اولین فرمان رهبری ارکستر استاد اسماعیل تهرانی با برگزاری تمرین مجموعه در فرهنگسرای اندیشه صادر خواهد شد.

وی در رابطه با نحوه اداره و ساختار اداری و حقوقی ارکستر شهر تهران توضیح داد: طبق صحبتی که با استاد اسماعیل تهرانی داشتیم، در حال حاضر دستمزد به عنوان حقوق ماهانه برای اعضا در نظر نگرفتیم اما قطعا برای یک سال آینده شرایطی را فراهم خواهیم کرد که درآمدزایی‌‌ای پیرامون ارکستر شهر تهران داشته باشیم. ما به طور حتم بر این موضوع واقف هستیم که ارکستر شهر تهران حتی در این مدت نیز نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای است چرا که از نظر ما این ارکستر یک ارکستر حرفه‌ای است و هدف ما این است که قبل از هر چیز این ارکستر پایدار بماند.

اسماعیل تهرانی نیز در ادامه اظهارات ربوخه گفت: حاصل درآمد کنسرت‌های ارکستر شهر تهران به هیچ عنوان به کسی تعلق نمی‌گیرد و طبق صحبت‌هایی که انجام گرفته، تمامی عواید حاصل از بلیت‌فروشی کنسرت‌ها متعلق به نوازندگان خواهد بود. به هر حال من با میل و رغبت خودم و با طناب آقایان عبدالحسینی و ربوخه به راحتی در چاه افتاده‌ام و امیدوارم شهرداری که متولی تشکیل چنین ارکستری است، کاری کند که در هر استان نیز انگیزه‌های زیادتری برای تشکیل ارکستر شهر انجام پذیرد.

رهبر ارکستر شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه اجرای رپرتوارهای ارکستر در کنسرت، گفت: به طور حتم شورای فنی ارکسترها متشکل از آقایان میلاد کیایی، شهرام میرجلالی، حمید متبسم، هادی منتظری و آقای فروزی در رابطه با محتوای اجراها و رپرتوارها اظهارنظر خواهند کرد ضمن اینکه ما برای کنسرت‌های خود سفارش‌هایی را به هنرمندان خواهیم داد که در زمان لازم نسبت به آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. البته که ما نباید این نگاه را داشته باشیم که آثار تکراری و جذاب اجرا نداشته باشد اما مطمئن باشید در آینده نزدیک فراخوانی هم برای رپرتوارها خواهیم داشت.

هزینه‌های یک سال اول ارکستر شهر تهران پیش‌بینی شده است

امیر عبدالحسینی در پاسخ به برخی از شبهات مطرح شده پیرامون ساختار اداری ارکستر شهر تهران تصریح کرد: برگزاری این نشست خبری بعد از ۲۵ جلسه کاری متعدد با شورای فنی ارکستر شهر تهران بوده است و مطمئن باشید در این چند ماه ما در همه موارد اداری و حقوقی ارکستر شهر تهران نیز صحبت کرده‌ایم که ساز و کار ما بر چه مبنایی باشد تا شاهد انحلال ارکستر نباشیم. ما حتی اسم این ارکستر را منتسب به شهرداری ننوشتیم تا اثبات کنیم کار ما بیشتر جنبه حمایتی است. آنچه که برای ما در این زمینه مطرح است، سفارش کار با عشق و علاقه‌ای است که دوست داریم هنرمندان در این راستا قدم بگذارند و طبیعتاً برای چنین مجموعه‌ای، بودجه‌ها و هزینه‌های مختلف پیش‌بینی شده ضمن اینکه راهکارهایی هم برای حقوق مادی نوازندگان دیده شده که در مورد آن می‌توانیم توضیحات بیشتری ارایه دهیم. ما هنرمند کارمند نمی‌خواهیم اما یقین بدانید ساز و کار مالی، اداری و اجرایی ارکستر شهر دیده شده و به تائید استاد اسماعیل تهرانی رسیده و مطمئن باشید حمایت ما یک حمایت محکم و خواستنی است.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: ما هیأتی دور هم جمع نشدیم، قطعا نگاهی داریم که اراده آن رسیدن به یک ارکستر منسجم موسیقایی است. نگاه ما یک نگاه بلندمدت است که قطعا اگر فعالیت‌های ارکستر شهر تهران متوقف شود، حتم داشته باشید به خاطر شرایط مالی نخواهد بود.