به گزارش خبرنگار مهر، علاالدین بروجردی در جشنواره تجلیل از ۲۰۰ دانش آموز بروجردی و جمعی از خیرین مدرسه ساز با اشاره به نقش تعلیم و تربیت و آموزش اظهار داشت: امروزه که شاهد پیشترفت دنیا در همه زمینه ها هستیم باید بیش از هرچیز به فکر تعلیم و تربیت صحیح نسل آینده ای باشیم که قرار است با دهکده جهانی در ارتباط باشند.

وی عنوان کرد: خدا را شاکریم که در این شرایط که دولت در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی و مبارزه با تحریم هاست، افراد خیر با دادن سرمایه و اعتبارات در ساخت و ساز و عمران مدارس و مراکز بهداشتی تا حدودی از دغدغه های دولت کاسته اند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی پرداخت یارانه و حقوق به کارمندان را یکی از مهمترین عللی برشمرد که دست دولت را در سرمایه گذاری و ساخت و ساز پروژه های عمرانی بسته و تا حدودی در این بخش یاری خیرین را می طلبد.

بروجردی از مشکلات اقتصادی کشور به عنوان یکی از بزرگترین معظلات یاد کرد و افزود: این موضوع باعث محدودیت های فراوانی در بخش دولتی و بالا رفتن آمار بیکاری در کشور شده و ما امیدواریم با توافقات صورت گرفته در برجام و رفع تحریم تا حدودی از این فشارها کاسته شود.

وی گفت: در این شرایط باید با استفاده از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و تبدیل استعدادهای بالقوه به توانمندی‎های بالفعل زمینه را برای رشد و پیشرفت کشور فراهم کرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به بالا بودن سطح بیکاری در بروجرد از راه اندازی و رونق دادن به منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در جلسه ای با حضور استاندار لرستان و با مشارکت سرمایه‎گذاران خارجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و ایجاد چندین هزار شغل در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.

بروجردی عنوان کرد: اشتغالزایی و استفاده از تجارب کسب شده در زمینه فعالیت های اقتصادی می تواند در چنین شرایط حساسی برای افزایش تولید و بهره وری و رفع معظل بیکاری باعث پیشرفت شود.

وی افزود: همان ظور که ملت ایران مظلومانه در دوران دفاع مقدس با دنیا جنگید، امروز هم مظلومانه در برابر جنگ اقتصادی دشمن استوار ایستاده اند و ثمره این ایستادگی رفع همه مشکلات در آینده ای نزدیک خواهد بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از توانمندی های ملی حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی بوده و این می تواند زمینه ساز تحقق شعاری باشد که از سوی مقام معظم رهبری برای امسال انتخاب شد.