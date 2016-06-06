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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۵۱

در دستور کار صحن علنی قرار گرفت؛

طیب نیا و رحمانی فضلی به مجلس گزارش می دهند

طیب نیا و رحمانی فضلی به مجلس گزارش می دهند

وزیر کشور و وزیر اقتصاد از وضع موجود و چالش و پیشنهادات حوزه وزارتخانه خود به صحن علنی مجلس گزارش می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۳۰ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز استماع گزارش رحمانی فضلی وزیر کشور پیرامون برنامه ۵ ساله ششم، آسیب های اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، وضع موجود، چالش و پیشنهادات است.

وزیر اقتصاد نیز امروز گزارشی از برنامه ۵ ساله ششم در حوزه اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری، وضع موجود، چالش و پیشنهادات ارائه خواهد داد.

امروز همچنین گزارش شعبه پنجم در مورد تعیین عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس قرائت خواهد شد.

کد مطلب 3677410

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