طیب نیا و رحمانی فضلی به مجلس گزارش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۳۰ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز استماع گزارش رحمانی فضلی وزیر کشور پیرامون برنامه ۵ ساله ششم، آسیب های اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، وضع موجود، چالش و پیشنهادات است.

وزیر اقتصاد نیز امروز گزارشی از برنامه ۵ ساله ششم در حوزه اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری، وضع موجود، چالش و پیشنهادات ارائه خواهد داد.

امروز همچنین گزارش شعبه پنجم در مورد تعیین عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس قرائت خواهد شد.