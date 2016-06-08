عمر واگن های خطوط متروی تهران به سر رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی با تاکید بر اینکه در زمینه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ازجمله مترو یک قاعده و توافق کلی وجود دارد مبنی بر سهم ۵۰درصدی دولت و شهرداری، تصریح کرد: وقتی دولت دچار مشکلات اقتصادی است و همکاری لازم را با شهرداری نمی کند، در نتیجه کسری بودجه سبب می شود عمر ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش یابد. افزایشی که رشد میزان آلودگی ها را در پی دارد.

وی با یادآوری اینکه روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در کل کشور مدنظر است و سهم دولت باید بیش از ۸۰درصد باشد، افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی دولت در دو سال گذشته، نه تنها به تهران بلکه به کل کشور هیچ اتوبوسی تخصیص نیافته که همین عدم تخصیص بر مشکل فرسودگی ناوگان دامن زده که خود باعث انواع آلودگی هاست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ناوگان اتوبوسرانی تهران نیاز به ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس جدید دارد زیرا سن ناوگان کنونی از ۸ سال عبور کرده است، ادامه داد: ناوگان اتوبوسرانی به دلیل فرسودگی های گسترده به منابع آلودگی بدل شده است زیرا عمده منابع شهرداری در زمینه توسعه مترو هزینه می شود.

دنیامالی در پاسخ به اینکه آیا شرکت های خودروساز داخلی توان ساخت اتوبوس مطابق با استانداردهای کلانشهر تهران را دارند، خاطر نشان کرد: در این زمینه ایران خودرو مشکل تولید ندارد، چه برای تولید ناوگان تاکسیرانی و چه اتوبوسرانی بلکه دولت دچار مشکل تامین منابع مالی است و همین کمبود بودجه سبب افزایش سن ناوگان حمل و نقل شده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران یادآوری کرد: ۱۱۰۰ واگن کنونی متروی تهران نیز اکثرا عمر مفیدشان گذشته و نیاز به نوسازی دارند. ناوگانی که نیاز به حمایت و تخصیص بودجه از سمت دولت دارد و مدیریت شهری به تنهایی نمی تواند کار چندانی از پیش ببرد.