به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت هتل صخره ای خرم آباد اظهار داشت: در جلسه ای که امروز با حضور مدیران اجرایی، سرمایه گذار پروژه، مسولان میراث فرهنگی و ... برگزار شد، مقرر شده این پروژه در قالب هتل ۵ ستاره بین المللی تکمیل شود و در فروردین ۹۶ نیز اقدام به پذیرش مسافر کند.

وی ادامه داد: از آنجا که عملیات اجرایی این هتل در سال ۸۰ آغاز شده با گذشت این مدت نیاز به بازنگری در فضای فیزیکی هتل ضروری بوده و در این راستا عملیات اجرایی کار در سه شیفت انجام می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی این مجموعه که در ابتدای کار برای هتل در نظر گرفته نشده بود موضوع پارکینگ بوده که در این راستا لازم است برای ایجاد پارکینگ برای هتل اقدامات لازم صورت بگیرد.

سلیمانی عنوان کرد: در این زمینه لازم است دستگاه هایی از قبیل شهرداری و راه و شهرسازی برای ایجاد پارکینگ همکاری لازم با این مجموعه را داشته باشند و زمین لازم با قیمت کارشناسی در اختیار این هتل قرار دهند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سرمایه گذار جدید این طرح توانمند و قادر به اجرای طرح است طرح ایجاد باغ ایرانی به سبک باغ «شازده کرمان» در این هتل اجرایی و عملیات زیباسازی و نماسازی زیبا و جذاب برای ورودی هتل نیز اجرا می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با بیان اینکه متاسفانه به علت طولانی شدن روند ساخت هتل، این پروژه به یکی از نمادهای توسعه نیافتگی استان تبدیل شده بود گفت: در این راستا با پیگیری های مدیریت ارشد استان و بخشهای همکار و به ویژه بخش خصوصی توانمند که به تازگی برای سرمایه گذاری و اجرای این طرح اقدام کرده این پروژه در بهار ۹۶ گردشگر می پذیرد.

بنا بر این گزارش، هتل صخره ای خرم آباد نزدیک به ۱۵ سال است عملیات اجرایی آن نیمه کاره مانده و تاکنون بارها از سوی مسئولان از روند اجرای این پروژه انتقاد شده است و این در حالیست که طی سالهای اخیر با توقف عملیات اجرایی این پروژه انتقادات از آن دوچندان شده به گونه ای که مردم لرستان از این پروژه به عنوان پروژه ای تاریخی یاد می کنند.