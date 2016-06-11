فیلم/ طولانی ترین پل شیشه ای جهان را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «هیم دوتان» پل شیشه‌ای شفافی به عرض ۳۷۰ متر را در عرض دره‌ای به نام «گرند کنیون شهر Zhangjiajie» در چین ساخته است. این پل حدود ۴۰۰ متر بالاتر از سطح دره قرار دارد و ظرفیت آن ۸۰۰ نفر است.

این سازه منحصر به فرد، قله‌های هر یک از طرفین دره را به یکدیگر متصل می‌کند. همچنین نوعی طناب فنردار برای علاقه‌مندان به پرش بانجی در وسط این سازه قرار می‌گیرد که مرتفع‌ترین طناب فنردار برای این ورزش، بر روی کره زمین است. این طناب حدود ۶۰ متر بلندتر از مرتفع‌ترین طناب فنردار تجاری حال حاضر است. البته مرتفع‌ترین طناب فنردار دنیا بر روی برج Macau در چین قرار دارد که ۲۳۳ متر ارتفاع دارد.

در این فیلم می بینید که شخصی با ضربه زدن پتک بر روی آن، مقاومت بالای پل شیشه ای را نشان می دهد.