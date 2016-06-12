به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال ملکی درباره جزییات مهار شعله های آتش در این ساختمان مسکونی گفت: ساعت ۲۲:۴۲ شب گذشته حادثه آتشسوزی در ساختمان سه طبقهای واقع در خیابان پیروزی به سامانه آتشنشانی شهر تهران اعلام و مأموران سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور آتشنشانان در محل حادثه مشاهده شد در یک ساختمان سه طبقه به وسعت ۲۵۰ متر در طبقه همکف آن چند باب مغازه وجود داشت که در زمینههای مختلف فعالیت میکنند.
ملکی افزود: در قسمت جنوبی این ساختمان مغازه ۶ متری فروش ادکلن و اسپری های خوشبوکننده وجود داشت که به دلیل انفجار شدیدی دچار حریق شده بود و آتش به طبقات فوقانی ساختمان نیز سرایت کرده بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهر تهران گفت: به دلیل اشتعالزا بودن اسپری های خوشبوکننده این اسپری ها به دلیل حریق ایجاد شده به بیرون از مغازه پرتاب و به دو خودروی وانت و پژو پارس نیز خسارتهایی وارد کرده بود.
وی افزود: در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد اطفای حریق در این ساختمان به پایان رسید و خوشبختانه مصدومیت و تلفات جانی بر اثر این حادثه نداشتیم. علت حریق در این ساختمان سه طبقه نیز در دست بررسی است.
