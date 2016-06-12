حرکت مثبتی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی لرستان صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به سه مبحث عارضه‌یابی واحدهای صنعتی، بهره‌وری و افزایش تولید واحدها و همچنین عارضه‌یابی صادرات، اظهار داشت: متاسفانه در استان لرستان هنوز حرکت مثبتی برای حل مشکلات مالی واحدهای صنعتی صورت نگرفته و متأسفانه بدهی‌های واحدهای صنعتی رو به افزایش است.

وی به پیشنهادات ارائه‌شده برای حل مشکلات واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌حل‌ها این است که برای واحدهای فعال و نیمه‌فعال که نمی‌توانند از تسهیلات استفاده کنند، معوقات و چک‌های برگشتی لحاظ نشود و همچنین ارائه تسهیلات و درستی و نادرستی ارائه آن به خود واحدهای صنعتی واگذار شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی خرم‌آباد افزود: بررسی علل رکود و توقف واحدهای تولیدی، پیگیری رفع موانع مربوط به اشتغال، چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و تأمین اجتماعی و بخشودگی جرائم همچنان مسائلی هستند که در دستور کار کمیسیون صنعت و معدن اتاق خرم‌آباد قرار دارند.